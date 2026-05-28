Kelen y Ximena Aparecen con Vida en Toluca tras Desaparecer en Azcapotzalco

Kelen y Ximena, menores desaparecidas en Azcapotzalco, fueron localizadas con vida en Toluca, tras varios días de búsqueda y movilizaciones vecinales

Kelen y Ximena fueron encontradas con vida en TolucaFoto: N+FORO

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Kelen y Ximena, de 12 y 13 años, fueron localizadas con vida en Toluca tras varios días desaparecidas en Azcapotzalco

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