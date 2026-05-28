Kelen y Ximena Aparecen con Vida en Toluca tras Desaparecer en Azcapotzalco

Las menores Kelen y Ximena, de 12 y 13 años, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), fueron localizadas con vida en Toluca, Estado de México, luego de varios días de búsqueda que desató bloqueos, protestas vecinales y una intensa movilización en redes sociales.

La desaparición de ambas adolescentes ocurrió durante el fin de semana y generó preocupación entre habitantes de la colonia Providencia, donde fueron vistas por última vez antes de subir a un taxi junto a un hombre desconocido. El caso provocó presión social contra las autoridades debido a la presunta lentitud en las investigaciones.

Cámaras captaron el momento en que las menores subieron a un taxi

De acuerdo con videos entregados por vecinos de la colonia Providencia, en la alcaldía Azcapotzalco, las menores fueron vistas por última vez en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Manuel Salazar.

Las imágenes muestran a ambas adolescentes acompañadas de un sujeto antes de abordar un taxi alrededor de las 9:04 de la noche. El material se volvió clave para reconstruir los últimos movimientos de las menores y permitió seguir parte de su trayecto hacia el Estado de México.

Oscar Jonathan Martínez Jiménez, padre de las niñas, explicó que las grabaciones fueron obtenidas gracias al apoyo de habitantes de la zona, quienes colaboraron con la familia desde las primeras horas de la desaparición.

“Los videos que nos proporcionan los vecinos son de las 9:04 de la noche. A esa hora vemos cómo un sujeto se las lleva y posteriormente se suben a un taxi”, declaró.

Familia acusó retrasos en la investigación y pidió apoyo urgente

Mientras avanzaba la búsqueda, los familiares denunciaron que la respuesta de las autoridades no fue inmediata pese a la activación de la Alerta Amber. El padre de las menores señaló que acudió personalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar acceso a cámaras de videovigilancia y rastrear la ruta de las adolescentes.

Según explicó, las investigaciones permitieron ubicar indicios de que las menores llegaron hasta el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, específicamente en la zona de Cuatro Caminos. Sin embargo, aseguró que no se generó con rapidez la coordinación necesaria con autoridades mexiquenses para revisar cámaras del C4.

La incertidumbre y el miedo llevaron a la familia a denunciar públicamente la situación y exigir acciones inmediatas para evitar que pasaran más horas sin información.

“Somos unos papás destrozados. Tenemos dos hijas y no sabemos dónde están. Lo último que sabemos es que se bajaron en Naucalpan, en la zona de Cuatro Caminos”, expresó.

Vecinos bloquearon avenidas en Azcapotzalco para exigir respuestas

La desaparición de Kelen y Ximena también provocó una fuerte reacción entre vecinos, amigos y familiares, quienes el lunes realizaron un bloqueo en las avenidas Aquiles Serdán y Hacienda Sotelo, en la alcaldía Azcapotzalco, para exigir mayor rapidez en la investigación.

Los manifestantes señalaron que las primeras horas tras una desaparición son fundamentales para localizar a menores de edad y reclamaron que la búsqueda avanzaba lentamente. La presión social aumentó en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías y fichas de búsqueda de las adolescentes.

Oscar Jonathan Martínez Jiménez aseguró que, pese a que la Alerta Amber ya estaba activa, sentían que las diligencias no avanzaban con la rapidez necesaria.

“Vemos que esto está muy lento. Falta rapidez y agilidad; si no hacemos esto, no nos hacen caso”, afirmó.

Las menores lograron comunicarse con su familia desde Toluca

La tarde de este martes se confirmó que ambas adolescentes fueron localizadas con vida en Toluca, Estado de México. De acuerdo con el padre de las menores, ellas mismas lograron comunicarse con su familia y actualmente permanecen en instalaciones de la Fiscalía mexiquense.

Hasta ahora, las autoridades no han informado en qué condiciones fueron encontradas las adolescentes ni si existe alguna persona detenida relacionada con el caso. Tampoco se han dado detalles sobre cómo llegaron hasta Toluca o si fueron víctimas de algún delito.

El caso generó fuerte atención pública debido a la rápida difusión de las imágenes de vigilancia, la presión vecinal y el temor creciente por las desapariciones de menores en la Zona Metropolitana del Valle de México.