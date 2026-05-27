Una Familia Descubre que su Casa Ya se Vendía en 41 MDP en CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), familias enfrentan una nueva modalidad de fraude inmobiliario que ha encendido las alertas de autoridades y especialistas. Grupos de estafadores buscan apropiarse de viviendas utilizando documentos apócrifos, juicios irregulares y supuestos dueños que intentan ingresar por la fuerza a inmuebles habitados. Las principales víctimas son adultos mayores y personas que no han regularizado la situación legal de sus propiedades.

El problema ha crecido al grado de que el gobierno capitalino creó un gabinete especializado contra despojos. Tan solo en abril de 2026 se realizaron 28 acciones de restitución de inmuebles en alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Coyoacán, zonas donde este delito ha comenzado a multiplicarse.

“Llegaron diciendo que ya tenía nuevo dueño”: así comenzó la pesadilla de una familia en CDMX

María Moreno, víctima de intento de despojo en la Ciudad de México, relató que todo comenzó el 3 de octubre del año pasado, cuando una mujer llegó a su vivienda e intentó ingresar por la fuerza asegurando que la propiedad ya tenía nuevos propietarios.

La afectada explicó que la mujer se identificó como Karen Gómez y aseguró ser hija del supuesto dueño original del predio, aunque la familia niega haber tenido relación alguna con esas personas.

“Nuestra pesadilla comenzó el día 3 de octubre del año pasado, en donde llegó una señora de nombre Karen Gómez, quien quiso meterse a la fuerza”, contó María Moreno.

Más adelante, la víctima aseguró que quienes intentaron quedarse con el inmueble jamás habían vivido en el lugar ni habían tenido posesión del terreno.

“Esta mujer dijo ser hija del dueño, un señor de nombre J. Refugio Gómez Robledo. El día que ella se vino aquí se identificó como tal, pero en la vida han poseído estos predios, jamás han estado aquí, ni ha vivido ni nosotros les hemos vendido nada”, explicó.

El fraude avanzó en tribunales y un juez ya había otorgado la propiedad

Después del intento de invasión, María buscó asesoría legal y descubrió algo que la dejó en shock: los presuntos estafadores ya habían promovido un juicio de prescripción positiva y un juez civil les había otorgado el inmueble en tiempo récord.

De acuerdo con la denuncia, el proceso incluyó testimonios de adultos mayores y documentos que presuntamente acreditaban que uno de los involucrados vivía en el lugar desde 1966.

“Para sorpresa mía, en el registro público encontramos que Enrique Heredia Gómez hizo un juicio de prescripción positiva en donde presenta a dos testigos de la tercera edad. Aclaro, Enrique Heredia Gómez también es una persona de la tercera edad y dice vivir aquí desde 1966. Entonces adquiere el predio por prescripción positiva y tan solo en 14 meses un juez civil le dice, pues sí, es tu predio”, señaló María Moreno.

Especialistas advierten que este tipo de procedimientos son utilizados por redes de fraude inmobiliario para obtener propiedades mediante información falsa y aparentar legalidad ante las autoridades.

Descubrieron que su propiedad ya estaba en venta por 41 millones de pesos

La situación se volvió todavía más grave cuando la familia encontró anuncios inmobiliarios donde el predio ya era ofertado en venta por 41 millones de pesos.

Según la afectada, los presuntos responsables habrían concretado operaciones rápidas para lucrar con propiedades ajenas antes de que los verdaderos dueños pudieran reaccionar legalmente.

“Sí, se los venden en el mismo acto y ahora aparecen que una de estas que venden las casas está vendiendo los predios en 41 millones. Entonces es evidente toda la triquiñuela que hicieron para obtener todo esto, un lucro”, denunció.

Casos como este han generado preocupación entre abogados inmobiliarios y autoridades capitalinas, ya que las víctimas suelen enterarse del fraude cuando los trámites ya avanzaron en registros públicos o tribunales.

Adultos mayores y viviendas sin escrituras, las principales víctimas de despojo

Francisco Javier Hernández Salcedo, abogado inmobiliario, explicó que los grupos dedicados al despojo buscan principalmente propiedades con adeudos, conflictos de herencia o inmuebles que no cuentan con escrituras regularizadas.

El especialista advirtió que los adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos, debido a que muchas veces viven solos o desconocen la situación jurídica de sus propiedades.

“Desde luego, las principales víctimas, además de las que ya referí, son aquellas que no han regularizado la situación de su inmueble”, afirmó Hernández Salcedo.

También recomendó no abandonar las viviendas, ya que muchas organizaciones criminales aprovechan inmuebles vacíos para presentar escrituras falsas, contratos ficticios de compraventa o incluso falsificar firmas para intentar quedarse legalmente con las propiedades.

Ante el aumento de denuncias por despojo en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas mantienen operativos y acciones legales para recuperar inmuebles y frenar una modalidad de fraude que amenaza el patrimonio de cientos de familias.