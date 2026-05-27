Una Familia Descubre que su Casa Ya se Vendía en 41 MDP en CDMX

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Redes de fraude inmobiliario utilizan juicios y documentos falsos para apropiarse de viviendas en CDMX

Bandas usan documentos falsos para despojar viviendasFoto: N+FORO

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