¿Cómo No Caer en Fraude por Hot Sale 2026? Sigue Estas 7 Recomendaciones para Evitar Estafa

El Hot Sale 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que diversas instituciones llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar fraudes digitales relacionados con compras en línea, promociones falsas y sitios web apócrifos.

Ante ello, aquí te compartimos las recomendaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CDMX), para que no caigas en estafas durante esta campaña de ventas online y comercio electrónico, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio en todo el país.

Y es que dicho organismo advirtió que durante este periodo comercial, aumenta la actividad de ciberdelincuentes que utilizan redes sociales, páginas falsas y ofertas engañosas para cometer fraudes.

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Alerta por fraudes online

El organismo además compartió en un comunicado datos sobre los fraudes en línea, que muestran la importancia de fortalecer la prevención digital.

Los artículos más involucrados en estos casos son : electrónicos y electrodomésticos (20%), servicios y viajes (14% cada uno), vehículos (8%) y ropa o accesorios (8%).

: electrónicos y electrodomésticos (20%), servicios y viajes (14% cada uno), vehículos (8%) y ropa o accesorios (8%). Las principales plataformas donde se reportan estos engaños son: Facebook (46%), páginas web falsas de comercio electrónico (18%), Instagram (7%) y WhatsApp (6%).

Facebook (46%), páginas web falsas de comercio electrónico (18%), Instagram (7%) y WhatsApp (6%). El 57% de los reportes corresponde a personas de entre 18 y 40 años.

En la mitad de los casos, las víctimas realizaron pagos de hasta 5 mil pesos, mientras que en un 33% las pérdidas económicas fueron de entre 5 mil y 25 mil pesos.

“El incremento de engaños durante temporadas comerciales exige fortalecer la prevención digital. Antes de realizar cualquier compra, es importante verificar la autenticidad de las páginas, desconfiar de promociones poco creíbles y evitar transferencias directas a cuentas personales”, señaló el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán.

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Recomendaciones para evitar estafas

De igual manera, el organismo advirtió que el 83% de los fraudes se consumó debido a depósitos realizados a cuentas personales, compras efectuadas fuera de plataformas oficiales o pagos anticipados sin verificar la autenticidad del vendedor.

Ante ello, emitió los siguientes consejos:

Verificar que la página web sea oficial y cuente con protocolo de seguridad “https”. Revisar opiniones y reseñas de otras personas usuarias. Desconfiar de descuentos excesivos o promociones poco realistas. Evitar depósitos o transferencias a cuentas personales. Utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o plataformas con protección al comprador. No ingresar datos bancarios desde redes Wi-Fi públicas. Activar notificaciones bancarias para detectar cargos no reconocidos.

Si la ciudadanía requiere orientación previa, apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita, puede comunicarse a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533-5533.

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Con información de N+.

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