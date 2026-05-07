Hot Sale 2026: Ya Hay Fecha Oficial para el Comienzo de Temporada de Descuentos Online

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) ha revelado las fechas oficiales para la edición 2026 del Hot Sale, consolidado como el evento de comercio electrónico más relevante en el país.

En esta ocasión, la campaña de descuentos se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.

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El éxito previo como referente

La relevancia de este anuncio se sustenta en los resultados históricos obtenidos en 2025, año en el que la campaña alcanzó ventas totales por 42,725 millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 23.7% en comparación con el 2024.

Durante la edición pasada se generaron 19.2 millones de órdenes de compra, con un ticket promedio de 1,100 pesos. Además, el evento goza de una alta fidelidad, ya que el 94% de los compradores manifestó que la campaña cumplió o superó sus expectativas.

Riesgos, Consejos y Recomendaciones para Comprar en Línea en Hot Sale

¿Qué buscarán los consumidores en 2026?

Basado en las tendencias de la edición anterior, la AMVO identifica los puntos clave que definirán el comportamiento de compra este año:

Categorías estrella: Aunque la moda sigue siendo popular, categorías como Belleza y Cuidado Personal, Electrónicos (computadoras, tablets y celulares) y Electrodomésticos se han posicionado en el top 5 de demanda.

Aunque la moda sigue siendo popular, categorías como Belleza y Cuidado Personal, Electrónicos (computadoras, tablets y celulares) y Electrodomésticos se han posicionado en el top 5 de demanda. Perfil del comprador: Existe una fuerte participación del segmento de alto poder adquisitivo (6 de cada 10 compradores son NSE ABC+). Si bien los millennials lideran las compras, se registra un aumento en usuarios mayores de 55 años.

Existe una fuerte participación del segmento de alto poder adquisitivo (6 de cada 10 compradores son NSE ABC+). Si bien los millennials lideran las compras, se registra un aumento en usuarios mayores de 55 años. Preferencias logísticas: El envío a domicilio es el método preferido por 8 de cada 10 usuarios, quienes valoran más la certeza en la fecha de entrega que la rapidez extrema.

Métodos de pago y beneficios más buscados

Para esta edición 2026, se espera que los consumidores busquen nuevamente los incentivos que impulsaron las ventas anteriormente:

Descuentos directos: Superiores al 40%.

Superiores al 40%. Bonificaciones : Puntos de lealtad y beneficios bancarios.

: Puntos de lealtad y beneficios bancarios. Formas de pago: Las tarjetas de crédito y débito se mantienen a la cabeza, mientras que Mercado Pago se consolida como una de las instituciones preferidas por los usuarios debido a la seguridad que proyecta.

El canal digital se reafirma como el medio predilecto para estas fechas, pues actualmente 6 de cada 10 compradores eligen realizar sus adquisiciones exclusivamente por vía online para ahorrar tiempo y acceder a promociones exclusivas.

Por lo anterior, la AMVO invitó a consumidores y empresas a planificar su participación para estos nueve días de ofertas que iniciarán el próximo 25 de mayo.

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