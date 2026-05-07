¿Podría Llegar el Hantavirus a México? Esto Debes Saber del Virus Transmitido por Roedores

Ante el brote de hantavirus que se ha presentado en el crucero de lujo HV Hondius, ¿es posible que el virus Andes llegue a México? ¿Es vulnerable nuestro país a este patógeno transmitido por roedores?

En 2025 no se registraron casos de hantavirus en todo México, aunque sí de otras enfermedades transmitidas por roedores.

en todo México, aunque sí de otras enfermedades transmitidas por roedores. El 69% de los roedores de Hidalgo y el 49% de Chihuahua han estado expuestos al hantavirus .

. Se calcula que 16 genotipos del hantavirus podrían circular en el país.

podrían circular en el país. Estados Unidos registró 890 casos de hantavirus entre 1993 y 2023.

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El hantavirus ya existe en México, aunque no provocó contagios en 2025

El hantavirus circula en México, aunque sin causar infecciones zoonóticas. Un artículo liderado por la investigadora Ana Vigueras Galván, publicado en la revista Viruses en 2019, encontró una alta seroprevalencia entre varias especies de roedores en varios estados de la República. Esto quiere decir que un porcentaje de los roedores analizados presentaban anticuerpos contra el virus, derivados de una posible exposición a él.

El estudio, elaborado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, arrojó que 43 especies de roedores en México resultaron seroprevalentes.

Dos estados resultaron especialmente expuestos al patógeno: Hidalgo, donde el 69.22% de los roedores analizados habrían estado expuestos al hantavirus. En segundo lugar se ubicó Chihuahua, donde el 49.02% resultó seroprevalente.

El mismo estudio indica que, de los siete genotipos de hantavirus que se han descrito en México, solo tres tienen potencial zoonótico. No obstante, anticipa que hasta 16 genotipos podrían circular por el país; algunos de ellos, con un potencial riesgo para la salud.

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No es nueva la advertencia de que el hantavirus puede representar un riesgo para nuestro país. En 2005, un estudio elaborado en el Instituto de Biología de la UNAM había encontrado que hasta un millón 750 mil personas podían estar expuestas al virus en nuestro país.

Cabe señalar que se ha hallado evidencia serológica en pacientes en México, específicamente en el estado de Yucatán. Por ello, un estudio de 2014, publicado en la Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, señaló que el hantavirus representaba una “amenaza latente”.

¿Es posible que llegue el virus Andes a México?

Aunque el hantavirus ya esté presente en los reservorios naturales que tiene en el país, en realidad es muy improbable que el virus Andes se propague en México o en el resto de Norteamérica.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) descartaron que este brote represente un riesgo para sus ciudadanos. Entre 1993 y 2023, en Estados Unidos se registraron 890 casos de hantavirus.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ya cinco casos de hantavirus y anticipa que se confirmen más casos a bordo del crucero HV Hondius en el Atlántico. No obstante, se espera que los efectos del brote sean “limitados”.

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Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, declaró desde Ginebra, Suiza:

“A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos”.

Maria Van Kerkhove, funcionaria de la OMS encargada de prevenir epidemias, afirmó que este virus no es comparable con el de la covid. Además, descartó de forma vehemente que este brote pueda iniciar una pandemia:

“Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara: esto no es el inicio de una pandemia como la de covid”.

¿Qué enfermedades transmitidas por animales deberían preocuparnos mucho más en México?

No obstante, en México sí hay enfermedades infecciosas transmitidas por animales que sí ameritan toda nuestra atención. En el caso de las enfermedades que contagian roedores, está el caso de la leptospirosis En México se registraron 782 casos de esta infección bacteriana durante el 2025, según datos de la Secretaría de Salud.

La gran mayoría de los casos se registraron en Veracruz, con 378 registros, y Sinaloa, con 137. Esta enfermedad se propaga especialmente durante la época de lluvias o después de inundaciones.

En el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, está el caso de la malaria (también conocida como paludismo), que causó 159 casos en nuestro país en 2025.

Aunque, desgraciadamente, el dengue representa el mayor peligro para los mexicanos. En 2025, se registraron 21 mil 981 casos de esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede derivar en una versión hemorrágica que puede ser letal.

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