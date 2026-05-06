Hantavirus en Crucero: ¿Dónde Surgió el Virus Andes que Contagió a Pasajeros y Causó el Brote?

El brote de hantavirus producido en el crucero HV Hondius ha cobrado ya la vida de tres personas y ha causado 8 posibles casos. Te contamos dónde surgió el virus Andes, responsable de estos contagios.

Los hantavirus tienen por repositorio natural a los roedores, que contagian a los humanos a través de sus heces.

tienen por repositorio natural a los roedores, que contagian a los humanos a través de sus heces. El virus Andes, un tipo de hantavirus, ha sido señalado por ser capaz de transmitirse entre personas.

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Investigan itinerario de pareja muerta por hantavirus en crucero

Autoridades de Argentina han reconstruido el itinerario que siguió la pareja neerlandesa que falleció de hantavirus. La pareja es considerada como el “caso índice” del brote que mantiene en vilo a los pasajeros y a la tripulación del crucero HV Hondius.

Según el Ministerio de Salud, la pareja originaria de Países Bajos arribó al país sudamericano el 27 de noviembre del 2025.

Viajaron en automóvil por el país durante 40 días , antes de viajar a Chile el 7 de enero.

, antes de viajar a También viajaron a Uruguay antes de viajar a Ushuaia, donde abordaron el crucero de lujo.

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Ruhi Cenet, videobloguero que viajó a bordo del HV Hondius, declaró a la agencia AFP que la mayor parte de los pasajeros del crucero eran personas adultas mayores. Había un pasatiempo que unía muchos de estos viajeros: la observación de aves.

Se presume que la pareja neerlandesa también habría sido aficionada a la observación de aves. Funcionarios argentinos aseguraron de forma anónima a la agencia AP que la pareja habría acudido a un vertedero en Ushuaia, donde podrían haber estado en contacto con roedores portadores del hantavirus Andes.

¿Dónde surgió el hantavirus Andes?

Conocido con las siglas ANDV, el virus Andes sobresale entre la familia de los hantavirus por facilitar el contagio entre humanos. El hantavirus, que produce una severa enfermedad respiratoria, suele contagiarse de roedores a humanos, pero no entre estos.

El virus Andes fue descubierto en 1995, en la región que le da nombre. En 2002, un equipo de científicos chilenos aisló por primera vez el hantavirus de una muestra humana. Desde entonces, los investigadores han comprobado que este virus, a diferencia de otros de la misma familia, puede transmitirse entre humanos.

Actualmente, el hantavirus del tipo Andes se encuentra al sur de Chile y de Argentina. Pero no tan al sur como Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Según las autoridades sanitarias argentinas, no había registros previos de una infección ocurrida en Tierra de Fuego, al menos desde 1996, cuando comenzó a sistematizarse el seguimiento epidemiológico en el país.

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No obstante, cabe señalar que esta no es la primera vez que una persona contagiada lleva el virus fuera de la región. En 2018, un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases dio cuenta de dos pacientes que desarrollaron la enfermedad en Suiza tras volver de un viaje por Sudamérica. Mientras que uno de los pacientes se recuperó tras una semana, el otro tuvo que recibir oxigenación durante un mes.

Un artículo publicado en The Lancet en 2023 menciona que el virus Andes causa mayoritariamente un cuadro llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Según datos de la OMS, este síndrome (conocido por las siglas SCPS en ingles o SCH, en español) tiene una mortalidad de entre 20 y 40%.

Aunque provoca pocos casos al año en Sudamérica, se le considera de preocupación por su alta letalidad.

¿Qué países reportan casos de hantavirus?

Además de Chile y Argentina, Brasil y Paraguay también han reportado casos de esta enfermedad. El principal repositorio del virus Andes es el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), que vive en zonas rurales del sur de Chile y Argentina a menos de dos mil metros de altura. El 5% de los ejemplares de esta especie suelen presentar hantavirus.

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Con información de AP, EFE y AFP