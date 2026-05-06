¿Nueva Pandemia por Cepa Andes Hantavirus? Esto Dice la OMS Sobre Situación Epidemiológica

Autoridades de Salud de Sudáfrica dieron a conocer que se detectó la cepa Andes de Hantavirus –un subtipo que puede ser transmisible entre humanos– en pasajeros del crucero MV Hondius, donde tres personas han fallecido.

El caso ha generado inquietud internacional, por lo que aquí te informamos qué ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación epidemiológica por este virus.

Para tener en cuenta

Los hantavirus figuran entre los patógenos que pueden causar dificultades respiratorias y cardiacas, así como fiebres hemorrágicas.

Circulan en roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a las personas.

Hay muchos tipos de hantavirus: varían según su distribución geográfica y sus patologías.

Se transmiten a los humanos a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos.

La transmisión de persona a persona solo se ha observado con único tipo de virus, que es algo “extremadamente inusual".

Aaron Motsoaledi, ministro de Salud de Sudáfrica, indicó que las pruebas preliminares mostraron que, efectivamente, se detectó la cepa Andes en pasajeros del barco, el cual zarpó de Argentina a Cabo Verde.

"Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.

Hoy mismo, un avión ambulancia evacuó de Cabo Verde rumbo a Países Bajos a otros tres pacientes que se pudieron haber contagiado.

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¿Cómo está la situación epidemiológica?

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que hasta el 6 de mayo, hay 8 casos, de los cuales tres fueron confirmados como hantavirus mediante pruebas de laboratorio.

Garantizó que la organización continuará trabajando con los países para asegurar que los pacientes, contactos, pasajeros y tripulación tengan la información y el apoyo que necesitan para mantenerse seguros y prevenir la propagación.

En un mensaje en redes sociales, señaló que “en esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

En esa misma línea, la OMS publicó en su sitio web, con corte al 4 de mayo, que aunque poco frecuente, se han notificado casos limitados de transmisión entre humanos debido al virus Andes en entornos comunitarios que implican contacto estrecho y prolongado. Se han documentado previamente infecciones secundarias entre trabajadores de la salud en centros sanitarios, aunque siguen siendo raras.

“La OMS considera actualmente que el riesgo que supone este evento para la población mundial es bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación de riesgos a medida que se disponga de más información”, dijo.

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“Modo de transmisión marginal”

Por su parte, el infectólogo Vincent Ronin declaró a la agencia de noticias AFP que la aglomeración a bordo del crucero MV Hondius probablemente favoreció la propagación entre personas del hantavirus, un "modo de transmisión marginal" de la enfermedad.

Indicó que, de forma excepcional, se han identificado algunos casos de transmisión interhumana con la cepa "Andes", específica de América del Sur, identificada en el barco.

“Aunque esta enfermedad se ha extendido a todos los continentes, es relativamente rara (...) A escala mundial solo tenemos unas decenas de miles de casos. Por lo tanto, no tenemos necesariamente datos científicos tan completos como para la gripe o el COVID”.

Al ser cuestionado cómo pudieron contagiarse los pasajeros del barco, señaló que aún no han concluido todas las investigaciones, pero “quizá hubo una fuente de transmisión común dentro del barco, debido a roedores”.

“Pero en un lugar confinado, en las condiciones particulares de un barco, donde no se puede ventilar, donde hay pasillos estrechos, y con pasajeros mayores, más vulnerables (...) todo esto puede crear las condiciones bastante excepcionales vistas en el pasado, favoreciendo una transmisión interhumana”.

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¿Puede haber una epidemia de hantavirus?

Ante esa pregunta, el experto indicó que “parece que algunos pasajeros se vieron expuestos a este virus antes de embarcar en el territorio argentino”.

Sin embargo, Argentina no informa de ninguna situación anormal de transmisión de virus o epidemia desde la salida del barco. Lo que está sucediendo probablemente esté relacionado con las condiciones particulares de hacinamiento en un crucero. Se trataría, por lo tanto, de un modo de transmisión marginal, según indicó.

🛎️ ¿Qué es el hantavirus?



Se transmite principalmente por inhalación de partículas de roedores infectados (orina, heces o saliva).



Es poco frecuente, pero puede ser grave.



La OPS/OMS monitorea el brote en un crucero.

Jairo Méndez Rico lo explica. pic.twitter.com/spZjoxD0Fm — OPS/OMS (@opsoms) May 6, 2026

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