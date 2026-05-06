Animales de Compañía Sufren por Calor Intenso en la Ciudad de México

El sol cae a plomo en la Ciudad de México, en parques y banquetas, mientras cientos de perros jadean sin descanso.

Los canes al igual que los gatos buscan refugio bajo bancas.

Lo que para muchos es un día caluroso, para ellos puede convertirse en una emergencia veterinaria en minutos.

Rodrigo López, que tiene un animal de compañía, indicó:

“Con este calor, a veces se la pasa mal en el sol, caminamos un rato, se cansa muy rápido, tenemos que traer su agua porque toma mucha y cuando pasa por las coladeras o tapas de coladera o incluso en la piedra, que es como lisa, se quema, pasa rápido, y hasta corre a veces”

Mientras los humanos sudamos para regular la temperatura, perros y gatos no pueden hacerlo igual.

Los perros apenas liberan calor a través del jadeo y por las almohadillas.

Golpe de calor en animales de compañía

Cuando ese mecanismo falla, llega el golpe de calor, una condición silenciosa, rápida y potencialmente mortal.

Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, UNAM, explicó:

“Una población en riesgo son los braquicéfalos, todos los perros chatos, en donde la mala formación anatómica de sus vías respiratorias bloquea esta capacidad de disipar temperatura y son de mayor riesgo de tener choque calórico, un bulldog francés, un bulldog inglés, bóxer, todos los perros que son chatos, perros de doble capa, es decir que tengan una capa algodonosa y una capa más larga, como los husky o pomerania"

Video | Así Es el Golpe de Calor en Mascotas: Silencioso y Mortal ¿Cómo Evitarlo?

Si bien hay quien cuida no exponer a su animal de compañía cuando se registran altas temperaturas, también hay quien los deja adentro de los autos.

“A 24 grados centígrados, en un auto, o sea 24 grados centígrados de temperatura ambiental, en un auto cerrado, en 20 minutos, llega adentro a estar 48 grados centígrados, lo cual es potencialmente letal, y en una hora podría estar el perro muerto dentro del carro”, aseguró Ylenia Márquez

En un recorrido por los principales parques de la Ciudad de México hubo poca asistencia en los momentos de mayores temperaturas, entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde, que es cuando el asfalto puede quemar sus patas en segundos.

“Trato de no sacarlo en horas de sol muy fuerte y le cambio seguido su agua, con hielos, y si tengo que sacarlo en horas de sol muy fuerte, le pongo una pañoleta mojada”, explicó Sandra sobre su animal de compañía.

Una regla sencilla lo confirma: si no puedes dejar tu mano cinco segundos sobre el pavimento, tu animal de compañía tampoco debería caminar ahí.

La solución es simple:

Agua limpia y fresca durante todo el día, sombra permanente, espacios ventilados, de preferencia comida húmeda, no azoteas y paseos solo temprano o por la tarde-noche.

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Con información de Guadalupe Madrigal

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