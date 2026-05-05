Gusano Barrenador en CDMX; Confirman Primer Caso en un Perro en Tlalpan

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en un perro en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, lo que activó protocolos de vigilancia y contención en la zona.

De acuerdo con la dependencia, el reporte se recibió el pasado 26 de abril a través de líneas de emergencia. Se trató de un perro dóberman de 12 años que presentaba una gusanera en la base de la oreja izquierda, derivada de una herida provocada tras una pelea con otros perros.

Tras la detección, el animal fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en la comunidad de Topilejo, donde recibió atención especializada. Autoridades destacaron que no se han detectado casos secundarios y que, debido a las condiciones climáticas y la altitud del lugar, el evento se considera una incursión aislada.

El caso se mantiene en periodo activo, bajo supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que implementó una estrategia de contención con acciones inmediatas en la zona.

Refuerzan Vigilancia en Piedras Negras tras Caso de Gusano Barrenador en Castaños

Actualmente, en México se han reportado mil 671 casos de gusano barrenador del ganado. Del total, 879 corresponden a bovinos, 457 a perros, 141 a cerdos, 83 a equinos (mulas, caballos y burros), 56 a ovejas, 37 a cabras, 16 a gatos y tres a aves.

Las entidades con mayor número de casos son Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí, donde se concentra la mayor incidencia de esta enfermedad.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por larvas de mosca que invaden tejidos vivos de animales de sangre caliente. Estas larvas se desarrollan en heridas abiertas, alimentándose del tejido, lo que puede provocar daños severos si no se atiende oportunamente.

También conocida como miasis, esta condición representa un riesgo sanitario importante, ya que puede afectar a mascotas, ganado e incluso a humanos. Su rápida propagación y el daño que genera la convierten en una enfermedad de vigilancia prioritaria para las autoridades.

Como parte de las medidas contraepidémicas, se reforzó la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, además de realizar investigaciones retrospectivas y prospectivas. También se llevó a cabo la desinfestación de la vivienda donde habitaba el canino.

Asimismo, se desplegaron brigadas para rastreo epidemiológico en zonas aledañas, con visitas casa por casa y encuestas para detectar posibles casos. Paralelamente, se fortalecieron campañas informativas en territorio y medios digitales para promover la prevención y el reporte oportuno.

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