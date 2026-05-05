Realizan Cateo por Desaparición de Teresa, Mujer Vista por Última Vez al Salir de Casa en CDMX

La desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández tiene en alerta a las autoridades de la Fiscalía CDMX, por lo que realizan un cateo en una vivienda de la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, Policías de Investigación (PDI) llevan a cabo un intenso operativo en el número 286 de la calle Grabados, con la finalidad de obtener más indicios que los lleven al paradero de Teresa Guadalupe.

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Por esta razón, en la zona se encuentran diversos elementos especiales, servicios forenses, al igual que binomios caninos. La movilización ha causado asombro entre los vecinos de la colonia 20 de Noviembre, una de las más conocidas de la ciudad.

La vivienda con fachada color rosa y puerta blanca, se encuentra custodiada por varios agentes. El paso en la calle Grabados, cerca del Circuito Interior, quedó suspendido mientras se llevan a cabo las diligencias en torno a la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández.

Video: ¿Qué Pasó en la Colonia 20 de Noviembre? Realizan Cateo por Desaparición en Venustiano Carranza

¿Cómo desapareció Teresa Guadalupe Molina Hernández?

Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, desapareció el 25 de abril de 2026, cuando salió de su vivienda rumbo al Centro de CDMX, zona que no queda muy alejada de la ubicación de su casa.

Su familia ya no pudo contactarla, por ello, realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se difundió una ficha de búsqueda con el folio D/01524/2026/CBP.

El último día que vieron a Teresa Guadalupe vestía top de tiras color negro, mayones negros, calcetas y tenis blancos.

Según la ficha de búsqueda de Teresa Guadalupe Molina Hernández, ella mide 1.58 metros y sus señas particulares son unas cicatrices ubicadas en los siguientes puntos de su cuerpo: en el codo izquierdo, pierna izquierda y parpado izquierdo.

La familia de Teresa Guadalupe Molina Hernández pide ayuda para dar pronto con su localización, ya que están muy preocupados por ella.

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