El perro Nicolás murió al defender a su dueña y a su hija de 1 año de edad, de las agresiones de su exesposo en la alcaldía Magdalena Contreras. El presunto asesino ya fue detenido por la Fiscalía de CDMX.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presunto responsable fue identificado como Aldo “N”, por lo que luego de diversas investigaciones lo detuvo por su probable participación en actos de maltrato o crueldad en contra de animales en la colonia El Ocotal.

Noticia relacionada: Piden Justicia para “Bubu”: Motociclista Balea a Perro Callejero por Ladrarle en Jalisco

“Las indagatorias permitieron reconstruir lo ocurrido. Se recabaron entrevistas de la víctima y testigos, así como dictámenes periciales en materia de veterinaria forense”, confirmaron autoridades.

¿Qué pasó con el perro Nicolás?

La historia del perro Nicolás se dio a conocer a través de redes sociales por la activista Lupis Animalista, quien refirió que el caso era de “crueldad extrema”, por ello, era urgente que se hiciera justicia.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia El Ocotal de la alcaldía La Magdalena Contreras, cuando Aldo “N”, brincó una barda para entrar a la casa de su exesposa.

La mujer relató que Aldo "N" tenía la intención de golpearla a ella y a su hija de 1 año de edad. Además, quería "soltar" la manguera del gas para prender fuego a todo.

Sin embargo, el perro Nicolás comenzó a ladrar para evitar que les hiciera daño, pero el sospechoso lo agredió, provocándole lesiones muy graves, las cuales derivaron en su fallecimiento.

“En el lugar se generó una discusión y, en ese contexto, habría rociado con gasolina a un perro para prenderle fuego, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte”, estableció la Fiscalía.

Luego de agredir a Nicolás, el sujeto presuntamente causó destrozos en la vivienda y robó diversas pertenencias.

Video: Maltrato Animal Policías Amarraron Arrastraron Perro Patrulla San Felipe Xochiltepec Puebla

¿Cómo detuvieron a Aldo “N”, agresor del perro Nicolás?

La Fiscalía CDMX informó que después de los análisis correspondientes, se determinó que el perro Nicolás presentó quemaduras de primero, segundo y tercer grado, con una extensión mayor al 25% de su cuerpo.

“Los peritajes concluyeron que estas lesiones pusieron en peligro su vida y derivaron en su muerte”, confirmó.

Una vez obtenidos estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Aldo “N”, la cual se cumplimentó este 4 de mayo de 2026, en la alcaldía Tláhuac por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

El presunto agresor del perro Nicolás fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se determinará su situación jurídica.

¿Qué pasaría con Aldo “N” por agresión contra el perro Nicolás?

Según el Código Penal de la CDMX, el maltrato animal está tipificado como un delito que amerita prisión, además, las penas varían según la gravedad del daño.

Maltrato o crueldad que cause lesiones: Se imponen de 6 meses a 2 años de prisión y multas de 50 a 100 días (basados en la Unidad de Medida y Actualización, UMA).

Pero ojo, porque si las lesiones ponen en peligro la vida las penas se incrementan en un 50%. Además, si las lesiones causan la muerte del animal la sanción aumenta considerablemente, de 2 a 4 años de prisión y multas de 200 a 400 días de UMA.

Se consideran agravantes si se utilizan métodos que prolongan el sufrimiento del animal, entonces las penas pueden aumentar hasta en dos terceras partes.

Historias recomendadas:

EPP

