Balacera en Oaxaca: Muere Niño de 8 Años en Ataque Armado por Cobro de Deuda, en Juchitán

Un niño de 8 años de edad murió luego de un ataque armado en su vivienda por un cobro de deuda de su familia, en Juchitán, Oaxaca; esto sabemos de la balacera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Lorenza Santiago este 3 de mayo, cuando los balazos alertaron a los vecinos, quienes de inmediato pidieron ayuda a las autoridades.

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El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que el menor de edad murió al interior de la vivienda, luego de que fuera alcanzado por varios impactos de bala.

“Presuntamente el sospechoso iba a cobrar una deuda que se supone tenían ahí, al no cubrir o pagar esa deuda, comienza a tirotear la casa”, dijo en mensaje a medios.

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¿Cómo ocurrió la balacera en Juchitán, Oaxaca?

Los testigos indicaron que el sospechoso identificado como “Gallo Huiini”, quien es considerado un generador de violencia en el municipio, acudió a la vivienda a cobrar un dinero a uno de los familiares del niño.

Luego de una discusión, abrió fuego contra el inmueble. Durante el tiroteo, una adulta mayor, identificada como abuela del pequeño, trató de protegerlo, pero no lo consiguió. La mujer terminó con graves lesiones, una de ellas, en el ojo, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital.

Detienen al “Gallo Huiini”

Luego de darse a conocer los detalles de la balacera en la que murió un niño en Juchitán, Oaxaca, la FGEO informó que detuvo a A. M. V., alias “Gallo huiini”, quien presuntamente abrió fuego contra las víctimas.

El sujeto de 20 años de edad era considerado un objetivo prioritario debido a su vinculación con delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso y sicariato.

“Esta persona está relacionada con otros eventos en tema de extorsión, de cobro de piso en la región, actualmente lo trasladamos a la ciudad de Oaxaca”, afirmó el fiscal.

Asimismo, la FGEO aseguró que detuvo a dos personas más por estos hechos. J. D. J. R., alias “El Pitun”, de 23 años, así como un adolescente de 17 años de edad. No obstante, están en busca de otra persona que estaría implicado en el ataque armado.

“La Fiscalía realiza los trabajos ministeriales correspondientes para determinar el grado de involucramiento de cada uno de los detenidos y establecer la forma precisa en que participaron en los hechos delictivos”, señalaron.

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EPP