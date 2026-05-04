Muere Niño de 3 Años tras Permanecer Dentro de un Vehículo en Mexicali

Un niño de tres años de edad perdió la vida presuntamente tras permanecer varias horas al interior de un vehículo en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría ocurrido la mañana del pasado sábado, cuando los padres del menor notaron su ausencia y comenzaron a buscarlo. Posteriormente, lo localizaron dentro del automóvil familiar.

Al percatarse de que no respondía, intentaron reanimarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

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Investigan posible omisión de cuidados

El caso será investigado por la Fiscalía General del Estado para determinar cuánto tiempo permaneció el menor dentro del vehículo, así como deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, el Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue golpe de calor. Asimismo, se indicó que el menor no presentaba lesiones previas, por lo que se descartó que hubiera sido víctima de maltrato.

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