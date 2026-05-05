Asesinan al Médico Alberto Álvarez en su Clínica en Guerrero; Así Ocurrió el Ataque

El asesinato del doctor, Alberto Álvarez, al interior de su clínica “La Familia”, en Marquelia, Guerrero, ya es investigado por las autoridades de la entidad. Se presume que el ataque ocurrió luego de atender a varios pacientes. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el inmueble de la Costa Chica, cuando sujetos armados ingresaron al hospital privado y atacaron a balazos al médico.

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Luego de la agresión armada, los presuntos responsables huyeron del lugar. Los compañeros de la víctima llamaron a los servicios de emergencias mientras le brindaban ayuda, sin embargo, el médico murió momentos después.

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¿Por qué asesinaron al médico en su clínica en Guerrero?

De acuerdo con medios locales, el médico era un especialista muy conocido en la zona, por lo que las personas que tenían algún problema de salud acudían con él, por está razón, su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad.

Asimismo, se sabe que la Fiscalía de Guerrero, ya investiga el caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con la persona o personas responsables, al igual que establecer el móvil del homicidio.

Sin embargo, los primeros reportes indican que el ataque armado contra el doctor Alberto Álvarez, ocurrió luego de que brindó atención médica a varias personas que resultaron lesionadas durante una balacera en un palenque durante una pelea de gallos clandestina, en Las Lajas del municipio de Copala.

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EPP