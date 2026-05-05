Autobús de Pasajeros Termina en Barranco tras Fuerte Choque en Lerma, Edomex; Hay Heridos

Un autobús de pasajeros terminó en un barranco luego de un fuerte accidente hoy, 5 de mayo de 2016, en Lerma, Estado de México; reportan personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en los límites de Santa María Tlalmimilolpan con San Lorenzo Huitzizilapan, cuando la unidad de pasajeros impactó contra un vehículo particular en la salida de curvas.

Noticia relacionada: Balacera en Oaxaca: Muere Niño de 8 Años en Ataque Armado por Cobro de Deuda, en Juchitán

Sin embargo, debido al golpe, las unidades salieron del camino y se precipitaron hacía un barranco. Los testigos de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Video: Fuerte Accidente Hoy en el Marqués, Querétaro: Se Incendia Pipa de Combustible

¿Qué se sabe de los heridos por el accidente en Lerma hoy 5 de mayo 2026?

Al lugar del accidente en Lerma, llegaron elementos de distintas corporaciones para atender la situación. Las autoridades municipales aseguraron que los primeros respondientes fueron los integrantes de Protección Civil y Bomberos de Lerma, así como Seguridad Pública y Tránsito, al igual que paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

"Se trató de una colisión entre un camión de pasajeros y un vehículo compacto de una empresa refresquera", puntualizaron las autoridades.

Asimismo, informaron que se tiene el reporte de al menos dos personas lesionadas, quienes ya reciben la atención médica y serán trasladadas a un hospital para recibir cuidados especializados. Al parecer, el autobús de pasajeros iba prácticamente vacío.

Debido al accidente del autobús de pasajeros en Lerma, el acceso a la zona se encuentra restringido para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y el retiro de las unidades involucradas. Por ello, piden a la población usar rutas alternas.

Historias recomendadas:

EPP