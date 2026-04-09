Piden Justicia para “Bubu”: Motociclista Balea a Perro Callejero por Ladrarle en Jalisco

El perro “Bubu” se convirtió en una víctima más de maltrato en El Salto, Jalisco. El animal en situación de calle fue baleado por un motociclista luego de que le ladró; exigen justicia por el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Los Sabinos, donde cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el animal, que es cuidado por los habitantes, fue atacado.

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“Bubu es un perrito de aquí, de todos. No es agresivo, siempre anda moviendo la cola. No entendemos por qué alguien le haría algo así, él solo estaba parado ahí”, dijo a N+ una vecina de la colonia.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que el motociclista circulaba por la calle en compañía de una mujer. Debido al ruido del vehículo, el perro se pone en alerta y ladra.

El sujeto responde sacando de entre sus pertenencias un arma de fuego. Su acompañante no lo detiene y el sospechoso dispara contra Bubu; huyen.

Video: Identifican al Agresor de Bubu, el Perro Herido de Bala en El Salto, Jalisco

¿Qué pasó con el perro Bubu en El Salto, Jalisco?

Una vez que se percataron de que el perro Bubu estaba lesionado. Los vecinos e integrantes de la asociación Guau Mark rescataron al animal para brindarle ayuda. El veterinario, Héctor Rodríguez, indicó a N+ que Bubu está estable y fuera de peligro.

No obstante, necesita recuperación física, ya que le hicieron reconstrucción de músculo y le retiraron esquirlas. Asimismo, explicó que desconoce los motivos por los que el perro fue atacado, ya que es un animal muy tranquilo y cariñoso.

“Es un perro que no es nada agresivo, no debió ser agredido de esa manera”, afirmó.

Los vecinos refieren que Bubu es un perro muy tranquilo con todas las personas. Don José, un adulto mayor que vive en la colonia Los Sabinos, aseguró que el perro es "un gran amigo".

“(Bubu) Se va conmigo a la tienda, anda donde quiera conmigo. “Bubu para mí es como un buen amigo”, afirmó.

Las autoridades de El Salto, Jalisco, indicaron que el agresor ya fue identificado, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y presentarlo ante el Ministerio Público correspondiente para que responda por la agresión contra el perro Bubu.

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EPP