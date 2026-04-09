Acamoto 2026: Acapulco Rechaza Festival Masivo de Turistas con Moto, ¿Qué Medidas se Tomarán?

El Acamoto 2026 podría no realizarse este año, debido a que las autoridades de Acapulco, Guerrero, rechazan este evento debido a los riesgos que implica para todas las personas, además del daño que genera a la reputación turística del puerto. ¿Qué medidas se tomarán?

Este evento conocido como Acamoto surgió a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando diversas organizaciones de motociclistas de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, comenzaron a organizar rodadas masivas para aprovechar el fin de semana.

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Luego esas reuniones de bikers se convirtieron en un fenómeno por su poder de convocatoria para pasar el tiempo en la avenida Costera Miguel Alemán, justo en la zona de la Condesa, donde realizan exhibición de vehículos, hacen acrobacias y conviven.

Sin embargo, hay diversos factores que, según las autoridades, han dañado la imagen de Acapulco. Tal es el caso del exceso de ruido, el consumo de alcohol o sustancias en la vía pública y los accidentes viales.

“Este llamado Acamoto ha causado un daño incalculable para Acapulco”, afirmaron.

¿Por qué Acapulco rechaza al Acamoto 2026?

Las autoridades de Acapulco, así como el Consejo Coordinador Empresarial Capítulo Guerrero (CCE), aseguraron que hasta el momento no han recibido una solicitud alguna para la realización de actividades que impliquen concentraciones o dinámicas que pudieran poner en riesgo el orden público o la seguridad de los acapulqueños.

“En caso de que dicha solicitud se presentara, no procedería, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de la población”, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco (SSP), Federico Argumedo Rodríguez.

En tanto, el CCE indicó que pidió a las autoridades información sobre los permisos correspondientes para la realización del Acamoto 2026, por lo tanto, en caso de que no existan las condiciones, se cancele todo tipo de concentración de motociclistas.

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Además, dieron a conocer los daños e impacto del Acamoto 2026 al puerto de Acapulco. Por ejemplo, señalaron que no representa un aumento en la ocupación hotelera, ya que durante el mes de mayo existe hasta un 60% de ocupación en promedio; lo esperado para esa época del año.

Ahora bien, en cuanto a la derrama económica, el CCE refiere que el Acamoto, no rebasa los 33 millones de pesos por los 10 mil participantes, es decir, “no representa ganancia para el destino turístico en comparación con los daños ocasionados”.

“Daño reputacional incalculable para Acapulco, pérdida de vidas, vandalismo y detenidos”, puntualizó, el presidente del CCE, Julián Urióstegui Carbajal.

De hecho, el costo de una campaña para “limpiar el daño” reputacional ocasionado el año pasado por el Acamoto, superaría los 25 millones de pesos.

Reconocieron que Acapulco mantiene abiertas sus puertas al turismo nacional e internacional, promoviendo siempre una recepción de visitantes basada en el respeto a la ley, el orden y la responsabilidad. Por ello, ante el rechazo del Acamoto 2026, planean diversas medidas para impedir su realización.

¿Cómo impedirán el Acamoto 2026?

El sector empresarial y comercial de Acapulco, Guerrero, ya planea diversas medidas para impedir el Acamoto 2026, con la finalidad de cuidar la imagen del puerto pretenden llevar a cabo un “bloqueo comercial”.

"Vamos hacer un bloqueo comercial para todos los que sean Acamotos, un bloqueo comercial total. Ya hay hoteles y restaurantes que están acordando no darles servicio a la gente del Acamoto", afirmó Uriostegui.

Las autoridades están conscientes de que no se puede impedir que no lleguen a Acapulco con sus motocicletas, pero definitivamente harán lo necesario para evitar la concentración de integrantes del Acamoto en zonas clave como:

La Condesa

Zona de Revolcadero

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