Sujetos Atacan a Balazos Gasera en Acapulco, Guerrero, y Matan a Trabajadora; Estaba Embarazada

Una balacera al interior de una gasera dejó una trabajadora embarazada sin vida en la colonia Praderas de Costa Azul en Acapulco, Guerrero; así ocurrió el ataque armado hoy 9 de abril de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una serie de detonaciones que se escucharon en las inmediaciones de la comunidad.

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Por ello, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional (GN) acudieron a verificar la situación. En una estación despachadora de gas, ubicada en la calle Prolongación Parque Norte, encontraron a una mujer lesionada, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

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¿Cómo ocurrió la balacera en la gasera de Acapulco?

Una vez que se confirmó el fallecimiento de la mujer, la zona fue acordonada para esperar la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la finalidad de llevar a cabo las primeras investigaciones.

En tanto, los elementos de seguridad entrevistaron a los habitantes y comerciantes de negocios aledaños para obtener más datos que los lleven a dar con los presuntos responsables de la balacera en la gasera de Acapulco.

Los testigos indicaron que sujetos armados irrumpieron en la estación de gas LP y abrieron fuego. En el lugar se encontraba una trabajadora, quien fue atacada en repetidas ocasiones, posteriormente huyeron.

Asimismo, señalaron que la despachadora de gas estaba embarazada. En la zona hallaron cartuchos percutidos de diversos calibres. El Servicio Médico Forense (SEMEFO), realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para hacer los análisis correspondientes.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque armado. En Acapulco, Guerrero, comerciantes, dueños de negocios y transportistas, han denunciado ser víctimas constantes de extorsiones, amenazas y agresiones por parte de personas que se identifican como integrantes de grupos delictivos, quienes les exigen dinero a cambio de poder trabajar.

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