Desaparece Predicador en Sierra de Chilpancingo, Guerrero: “Siempre Lleva su Biblia”

La desaparición del predicador Benito Guevara Arcos en la zona serrana de Chilpancingo, Guerrero, tiene en alerta a las autoridades; pobladores piden ayuda para localizarlo sano y salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el predicador fue visto por última vez en el poblado de San Vicente el 31 de marzo de 2026, a partir de ese momento se perdió todo contacto con él.

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"Siempre suele llevar biblia consigo y lentes de sol", indica la ficha de búsqueda emitida por la CEBP.

En el documento con folio 198-2026, se establece que el hombre, de 75 años de edad, predicaba en zonas lejanas, principalmente en sierras o costas. El día que desapareció usaba pantalón de vestir, camisa, lentes de sol y gorro blanco estilo pescador.

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¿Qué se sabe del predicador Benito Guevara Arcos?

Según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), el predicador tiene tez morena, su complexión es delgada y su cabello es corto. Su altura aproximada es de 1.75 metros.

De acuerdo con sus familiares y conocidos, el predicador Benito Guevara Arcos estuvo durante la Semana Santa en la comunidad de San Vicente, con la finalidad de llevar a cabo las actividades religiosas.

Las investigaciones sobre su desaparición están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), no obstante, medios locales reportan que el predicador presuntamente fue privado de su libertad por varios sujetos.

Sin embargo, las autoridades no han informado detalles sobre esta posible línea de investigación. Sus conocidos y familiares señalan que el predicador Benito Guevara Arcos, realizaba misiones evangelísticas en pueblos de la Sierra y Tierra Caliente, además de estar al pendiente de la comunidad. Exigen su aparición con vida.

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EPP