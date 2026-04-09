Dan Prisión Preventiva a Kevin "N" por Atropellamiento Múltiple Afuera de IMSS en Tecámac

El caso del atropellamiento masivo afuera de un hospital del IMSS en Tecámac, Edomex, sigue bajo investigación. Este jueves, Kevin "N", presunto responsable del accidente que dejó 4 muertos y 11 lesionados, se presentó a la audiencia donde determinaron prisión preventiva; esto pasó.

Luego de una audiencia que duró ocho horas, un juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva para el sospechoso, debido a que es señalado de atropellar a varias personas que esperaban informes médicos sobre pacientes en la clínica pública.

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En la presentación ante la Autoridad Judicial, se presentaron las pruebas que resultaron contundentes para determinar la probable responsabilidad del joven en el atropellamiento múltiple.

Entre ellas se encuentran las declaraciones de 20 testigos, quienes indicaron que el joven estudiante de enfermería iba en estado de ebriedad cuando provocó el accidente. Uno de esos testimonios es el de Karen, cuyos familiares perdieron la vida:

Video: Dictan Prisión Preventiva a Kevin ‘N’ por Atropellamiento Masivo en Tecámac que Dejó 4 Muertos

“Estaba totalmente borracho, intoxicado totalmente”, dijo a N+.

¿Qué pasará con Kevin N, señalado por atropellamiento en Tecámac?

Asimismo, se presentó un dictamen realizado por un médico legista en el que se halló que el sospechoso presentó 98 miligramos de alcohol en la sangre, cuando lo máximo permitido son 40.

A lo anterior, se suma que el peritaje reveló que en la zona no había huellas de frenado o de arrastre, es decir, que el auto color gris de Kevin “N”, se detuvo únicamente hasta que impactó con las víctimas.

La defensa de Kevin “N”, argumentó que su detención no fue legal porque no le informaron sus derechos, no obstante, los alegatos fueron desechados.

En tanto, los abogados de las víctimas refirieron que el delito tenía que ser tipificado como homicidio doloso, debido a que al ser estudiante de enfermería, él conocía los efectos del alcohol en el organismo y, por tanto, que no se debe manejar. Es decir, que no fue un simple accidente.

En la audiencia, Kevin “N”, prácticamente estuvo solo, ya que ningún familiar lo acompañó para testificar a su favor. Al momento de su detención, Kevin dijo que era menor de edad para tratar de evadir la justicia, pero luego se confirmó que tiene 21 años de edad.

La audiencia de continuación por este caso se realizará el próximo domingo en el Penal de Chiconautla, Edomex.

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EPP