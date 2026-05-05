Policía CDMX Interviene en Riña y Responde a Agresión en la Lagunilla, CDMX y Mata un Hombre

Una noche violenta experimentaron los vecinos de la Colonia Morelos. Un hombre fue asesinado a balazos este 5 de mayo de 2026 en el barrio de la Lagunilla, justo atrás del mercado del mismo nombre.

Video relacionado: Balacera en Reynosa, Tamaulipas: Reportan Ataque Armado en Valle Soleado ¿Hay Víctimas?

Video. Balacera Hoy en la Colonia Morelos: Asesinan a Hombre en Ataque Directo en el Barrio de la Lagunilla

Las autoridades acordonaron las calles de Libertad y Comonfort para recabar indicios de la persona asesinada y si se trató de un ataque directo.

Una ambulancia de la alcaldía Cuauhtémoc recibió la llamada de auxilio y llegó a la zona para atender a la víctima, pero debido a a las lesiones, su cuerpo no resistió. Elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México buscan a los responsables del homicidio.

SSC informa sobre ataque esta noche

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que a través de la frecuencia de radio, policías fueron alertados de una riña entre varias mujeres, en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Señaló que en ese momento, un uniformado que realizaba recorridos de prevención pie a tierra en la zona, intervino para tratar de disuadir la riña y separar a las involucradas. Mientras esto ocurría, de una unidad habitacional salieron varios hombres y uno de ellos comenzó a golpear al oficial en repetidas ocasiones, mismo que se llevó la mano a la altura de la cintura.

"Por lo que, al ver en riesgo su integridad, hizo uso de su arma de cargo para dispersar a los agresores".

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al hombre de 25 años de edad sin signos vitales por heridas de arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y las indagatorias del caso.

¿Qué pasó con el policía por la riña en la Lagunilla?

Según la SSC, el policía fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos.

Colonia Morelos es escenario de múltiples hechos violentos

La colonia Morelos abarca varios sectores de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y es conocida como escenario de múltiples hechos violentos, a tal punto que se le ubica como uno de los principales focos rojos de la Ciudad de México (CDMX).

Violencia en La Lagunilla y Colonia Morelos

En los primeros tres meses de 2026, se han registrado al menos siete ataques directos con armas de fuego en la colonia Morelos. Entre los casos más recientes destaca el ocurrido a finales de marzo de 2026, un hombre de 42 y un niño de tres años fueron ejecutados mientras viajaban en una motocicleta eléctrica en las inmediaciones de la colonia Morelos y el barrio de Tepito.

Colonia Morelos está entre zonas de CDMX que concentran más homicidios

Al menos 12 calles en las colonias Morelos y Centro de la CDMX casi la mitad de los homicidios de la zona. Entre enero y febrero de 2026, la alcaldía Cuauhtémoc registró siete homicidios dolosos por arma de fuego. En la colonia Morelos, las calles Aztecas, Eje 1 Norte y Tenochtitlán se mantienen como los puntos de mayor incidencia de robos y violencia.

¿Dónde están los puntos críticos en la CDMX?

Iztapalapa encabeza las estadísticas de homicidios en la CDMX. Otras alcaldías como la Gustavo A. Madero tienen al menos ocho homicidios en el primer bimestre) y la Venustiano Carranza cuenta con siete homicidios. El oriente con las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac tienen los reportes de mayor sensación de riego entre la población.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI