Incendio en una Casa Habitación de Puebla Capital Deja Dos Lesionados

La tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 fue reportado un incendio al interior de una casa habitación de la colonia Lagunilla en la ciudad de Puebla.

El siniestro dejó dos personas lesionadas, por lo que las autoridades tuvieron que darles atención prehospitalaria en el mismo lugar de los hechos.

Incendio en casa habitación de la colonia Lagunilla, Puebla deja dos lesionados

Este miércoles se registró un incendio al interior de una casa habitación en calles de la colonia Lagunilla en la ciudad de Puebla, mismo que generó una movilización de equipos de emergencia.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de Puebla, en conjunto con Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) trabajaron para controlar el fuego y asegurar la zona.

En el lugar de los hechos fueron encontradas dos personas lesionadas, por lo que los cuerpos de emergencia tuvieron que brindarles atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

Este mismo miércoles fue reportado otro incendio en una casa habitación de la colonia 20 de Noviembre en la capital poblana, mismo que fue atendido por personal de la SSC y la SSP Puebla.

En el lugar del siniestro se realizaron labores de combate y control del fuego; además, se logró el rescate de tres perritos, quienes fueron puestos a salvo.

Cabe destacar que por el incendio en la colonia 20 de Noviembre de la ciudad de Puebla no se reportaron personas lesionadas.

Con información de la SSC Puebla

GMAZ