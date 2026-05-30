Motociclista Muere Atropellado por Vehículo en el que Viajaba la Alcaldesa de El Salto, Jalisco

Un hombre de la tercera edad a bordo de una motocicleta, en Nayarit, murió atropellado por un vehículo en el que viajaba la alcaldesa de El Salto, Jalisco

Policías Arrestando a ConductorFoto: X @DifCorrupción

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Motociclista de la tercera edad pierde la vida tras ser atropellado por el auto de la alcaldesa de El Salto. Infórmate sobre las investigaciones y el apoyo a la familia.

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