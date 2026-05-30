Motociclista Muere Atropellado por Vehículo en el que Viajaba la Alcaldesa de El Salto, Jalisco

Un hombre de la tercera edad que circulaba a bordo de una motocicleta en el poblado de Bahía de Banderas, Nayarit, murió después de ser atropellado por el conductor de un automóvil, el cual iba en compañía de la alcaldesa de El Salto, Jalisco, María Elena Farías.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La funcionaria público asistió a Nayarit a un evento institucional del Sistema DIF Municipal el 29 de mayo, relacionado con la atención y acompañamiento de personas adultas mayores.

Sin embargo, cuando volvía a Jalisco, sobre la carretera federal 200, el chofer que la acompañaba atropelló a un hombre de la tercera edad que viajaba en una motocicleta, y quien posteriormente fue identificado como Carlos, voceador de diferentes periódicos locales.

Después del incidente, el escolta se quedó en el sitio para esclarecer los hechos, mientras que la alcaldesa de El Salto decidió también permanecer en el lugar para deslindar responsabilidades.

María Elena Farías señaló que su administración brindará todas las facilidades y la colaboración institucional necesaria a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que las investigaciones se desarrollen con transparencia, legalidad, objetividad y pleno apego a derecho.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de El Salto apoyará a la familia del fallecido.