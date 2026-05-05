Tigres vs Nashville Hoy: Horario y Alineaciones de la Vuelta de Semifinales en Concachampions

Aunque nada está asegurado, los Tigres de la UANL tienen la mesa puesta para meterse a la gran final de la Concachampions 2026. Para ello deben ganar o empatar hoy ante el Nashville en la semifinal del torneo.

El partido Tigres vs Nashville se jugará en El Volcán, casa de los felinos, luego de que en la ida de cuartos de final se jugó en territorio estadounidense. La semana pasada los felinos fueron al Geodis Park para sacar un valioso triunfo de 1-0, que sin duda resultó valioso.

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Así que los Tigres se pueden dar el lujo de empatar y aún así avanzar a la final, gracias al gol conseguido en la ida. Incluso pueden perder 1-0 y seguir con vida, aunque deberán jugarse tiempos extras e incluso llegar a tanda de penales.

Para avanzar a la gran final, Nashville está obligado a ganar por más de un gol; es decir, del 2-1 en adelante le favorece, por los goles de visitante: 2-0, 2-1, 3-2 y así sucesivamente. Cualquier empate en la semifinal de vuelta lo deja fuera.

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Tigres vs Nashville Hoy: Alineaciones de la vuelta de semifinales en Concachampions 2026

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes, César Araujo, Juan Brunerra, Diego Lainez, Angel Correa, Fernando Gorriarán y Rodrigo Aguirre.

Nashville: Brian Schwake, Andy Najar, Jeisson Andres Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem, Hany Mukhtar y Warren Madrigal.

Tigres vs Nashville Hoy: ¿A qué hora es la vuelta de semifinales en Concachampions 2026?

El partido Tigres vs Nashville, correspondiente a las semifinales de ida de la Concachampions 2026, se jugará este martes 5 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Universitario de la UANL.

Mientras que el duelo Toluca vs LAFC está programado para el miércoles 6 de mayo a las 19:30 en el Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.

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Con información de N+

RGC