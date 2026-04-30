‘Canelo’ Álvarez Ya Tiene Rival: ¿Cuándo y Contra Quién Peleará en Su Regreso al Ring?

A siete meses de su derrota ante Terence Crawford y luego de recuperarse de una lesión en el brazo, Saúl “Canelo” Álvarez ya está listo para su siguiente reto sobre el ring. El pugilista mexicano quiere ir en busca de un título y aquí te compartimos los detalles.

Como se recordará, fue el 13 de septiembre pasado que Saúl Álvarez se subió al cuadrilátero por última vez. Y en esa ocasión fue derrotado de manera unánime por Terence Crawford, para perder además los títulos de peso supermediano en Las Vegas, Nevada.

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Desde entonces, “El Canelo” tuvo que dejar el ring para recuperarse: fue operado del codo y luego se sometió a un lento proceso de rehabilitación para volver a estar al cien por ciento. Por ello es que no peleará en mayo, como solía hacerlo antes.

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"Canelo" Álvarez Ya tiene Rival para Pelea de Septiembre 2026: ¿Contra Quien Peleará en su Regreso al Ring?

Este jueves 30 de abril trascendió quién será el próximo rival del “Canelo” Álvarez y cuándo se llevará a cabo el combate. De acuerdo con la revista The Ring, el pugilista mexicano volverá a pelear en septiembre próximo.

Aunque aún no hay fecha, el medio especializado, sí adelantó que el combate por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita.

Y el próximo rival de Saúl Álvarez será Christian Mbilli, boxeador nacido en Camerún pero nacionalizado francés. Con 30 años de edad, este boxeador se hizo acreedor al título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) apenas en enero pasado.

“La Pantera”, como se le conoce a Christian Mbilli Assomo-Hallier tiene un impresionante paso como profesional: está invicto, ya que suma 29 victorias, 24 de ellas por nocaut, y solo un empate.

No parece un rival a modo, pero “El Canelo” Álvarez tiene que asumir riesgos si pretende volver a brillar. Y quiere que su regreso sea festejando con un cinturón de campeón.

Hasta el momento, Saúl tiene una foja de 63 victorias, 2 empates y 3 derrotas. A sus 35 años, Álvarez quiere regresar en grande a los cuadriláteros. Inicialmente se había dicho que sería el sábado 12 de septiembre, pero igual se maneja el 19 del mismo mes como fecha tentativa.

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Con información de N+

RGC