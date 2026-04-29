Fernanda Gómez Revela Tiernas Fotos de Eva Victoria, Hija del 'Canelo' Álvarez

Fernanda Gómez, esposa del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, rompió las redes sociales con la publicación de nuevas fotos de su pequeña hija Eva Victoria.

Noticia relacionada: 'Canelo' Álvarez Entra a la Universidad: "Nunca Es Tarde", Afirma

Eva Victoria, "mi otro angelito en la tierra"

Por primera vez, Fernanda Gómez reveló varias imágenes de su bebé sin ocultar su cara, unas fotos que enternecieron a sus seguidores en redes sociales y hasta el tema se hizo tendencia.

La serie de fotos estuvo acompañada de un mensaje de amor para Eva Victoria que dice:

“Eva Victoria, mi otro angelito en la tierra. Te amamos gracias por llegar a nuestras vidas”.

En la imagen se puede observar en gran parecido de Eva Victoria con su hermana María Fernanda, la primera hija de Fernanda Gómez con el Canelo Álvarez.

Las fotografías de Eva Victoria, que también se compartieron en el perfil del Canelo Álvarez, llevan más de 368 mil likes en Instagram y miles de comentarios.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT