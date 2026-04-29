Bloqueo de Comerciantes Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Protesta de Vendedores

Toma tus precauciones: Este miércoles será otro día de bloqueos y tráfico en calles de la Ciudad de México; en N+, te decimos cuáles son los puntos afectados por las protestas de comerciantes de mercados públicos hoy, 29 de abril de 2026.

Marchas hoy CDMX

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¿Por qué protestan los comerciantes hoy?

Hoy, varios grupos de comerciantes saldrán a las calles de la CDMX, entre ellos: la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre y el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los comerciantes se van a manifestar para exigir los siguientes puntos:

Justicia para cuatro compañeros asesinados presuntamente por el Estado.

Cárcel para los autores materiales e intelectuales de los homicidios.

Reparación del daño conforme a lo establecido en la Ley General del Trabajo y

lo contemplado por la Organización Internacional del Trabajo

Apoyo para que los hijos de las víctimas de asesinato puedan continuar sus estudios o se les otorgue un empleo seguro

Libertad para los presos políticos

La regularización de los taxis “piratas” en Puebla

Cese inmediato de la violencia ejercida contra las organizaciones

Garantía de la vida, la salud y la libertad de sus dirigentes

Además, los locatarios del Mercado Juan de la Barrera se oponen y expresan su inconformidad ante los programas de “venta de abasto popular”, impulsados por aspirantes a cargos de elección, concejales, diputadas y diputados, y partidos políticos, que se instalan en las inmediaciones del propio mercado, acciones que generan competencia desleal y afectan el sistema de abasto tradicional.

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Bloqueos hoy CDMX

Los comerciantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre se van a concentrar en los siguientes puntos:

09:00 horas: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. 15:00 horas: Secretaría de Gobernación (Segob) en la calle Abraham González 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En tanto, los integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México van a protestar en la alcaldía Iztapalapa, en la calle Aldama 63, colonia San Lucas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no descartó afectaciones viales en los puntos de las protestas de hoy.

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Con información de N+.

RMT