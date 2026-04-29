Bloqueos por Animalistas Hoy en CDMX: Zonas Afectadas por Manifestaciones este 29 de Abril 2026

¡Toma precauciones! Este 29 de abril de 2026, activistas defensores de los derechos de los animales llevarán a cabo varias protestas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en diversas zonas.

Aquí te decimos a qué hora serán las manifestaciones, así como los lugares donde se llevarán a cabo, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde en tus traslados por la capital mexicana.

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Caminata simbólica

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la primera actividad será una caminata simbólica en el Zócalo capitalino.

Miembros de la organización Animanaturalis México se concentrarán a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución.

a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución. A las 11:30 horas, realizarán una caminata simbólica para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entregar un pliego petitorio en defensa de los derechos de los animales.

para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entregar un pliego petitorio en defensa de los derechos de los animales. A las 12:30 horas, llevarán a cabo una rueda de prensa en el lugar.

La SSC no descartó afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, así como la posible incorporación, en apoyo, de otras organizaciones y activistas en defensa de los derechos de los animales.

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Mitin por sacrificio de perros en Tecámac

Por otra parte, otro grupo de animalistas realizará el mitin “¡No nos dan justicia, esto es exterminio!”, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta será a las 16:00 horas en el Senado de la República, sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera.

Con esta protesta, los manifestantes exigirán que la exalcaldesa del municipio de Tecámac, Estado de México, reciba una sanción por cada uno de los animales sacrificados durante su administración como presidenta municipal.

La SSC tampoco descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de dichas actividades.

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Con información de N+.

spb