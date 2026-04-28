Llega el Frente Frío 48 contra la Ola de Calor: ¿Cuándo Empieza a Bajar la Temperatura?

Una onda de calor, ocasionada por una circulación anticiclónica, mantiene actualmente altas temperaturas en 29 estados de la República Mexicana, pero en los próximos días se sentirán los efectos del nuevo frente frío 48, el que podría ser el último de la temporada.

Aquí te informamos cuándo entrará el sistema frontal y qué estados tendrán afectaciones, así como el día en que se desplazará la circulación anticiclónica y permitirá que bajen las temperaturas en el país.

Datos clave

Para la temporada de frentes fríos 2025-2026 se pronosticaron 48 sistemas frontales.

Actualmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene ambiente de caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio nacional.

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.

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¿Cuándo entra el frente frío 48?

En medio de la onda de calor en el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el miércoles 29 y jueves 30 de abril se aproximará el nuevo frente frío 48 a la frontera norte.

Ahí, interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando rachas muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte y noroeste de México.

Posteriormente, se extenderá sobre esas dos regiones y en interacción con el flujo de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lo siguiente:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

puntuales fuertes, y posible caída de en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

en Nuevo León y Tamaulipas. Rachas de viento de hasta 100 km/h con posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango

de hasta 100 km/h con posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango Rachas de hasta 80 km/h en zonas de Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

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¿Qué día se irá la circulación anticiclónica?

Por otra parte, el SMN indicó que el mismo viernes 1 de mayo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México.

Eso favorecerá un descenso gradual de la temperatura, “condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana”.

Pronóstico sobre la circulación anticiclónica el 1 de mayo 2026. Foto: SMN

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Con información de N+.

spb