Temporada de Ciclones 2026: Nombres de los Posibles Huracanes y Tormentas este Año en México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer los nombres de los huracanes que se prevén en la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, que está próxima a iniciar.

Temporada de ciclones en datos

Inicia el 15 de mayo en el Océano Pacífico.

Inicia el 1 de junio en el Océano Atlántico.

Finaliza el 30 de noviembre en ambos litorales.

Se prevén entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico.

Se prevén entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico.

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Pronóstico de ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil, realizada en Veracruz el 22 de abril de 2026, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, presentó el documento con el pronóstico de ciclones tropicales este año.

El él se advirtió cuántos fenómenos meteorológicos podrían formarse en ambos litorales, así como cuántos de ellos podrían alcanzar la categoría de huracán:

En el Pacífico se prevén entre 18 y 21 ciclones tropicales:

9-10 tormentas tropicales.

5-6 huracanes fuertes, de categoría 1 o 2.

4-5 huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

En el Atlántico se prevén entre 11 y 15 ciclones tropicales:

7-8 tormentas tropicales.

3-5 huracanes fuertes, de categoría 1 o 2.

1-2 huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

El titular de @conagua_clima, @Fabromana brindó una reseña de la temporada de ciclones tropicales 2025 y dio a conocer el pronóstico para la temporada 2026:



🌀 Océano Pacífico: de 18 a 21

🌀 Océano Atlántico: de 11 a 15



Reiteró la importancia de estar preparados en comunidad… pic.twitter.com/qGcvNg5Tu5 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 22, 2026

Nombres de los ciclones este año

Según información de la Secretaría de Marina, los ciclones tropicales se nombran desde 1953. Un fenómeno meteorológico recibe nombre desde que se convierte en tormenta tropical y hasta la categoría de huracán, en acuerdo a un sistema establecido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

De acuerdo con la información del SMN, estos serían los nombres de los ciclones tropicales en ambas cuencas oceánicas:

Pacífico:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

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¿Cómo Se Forman los Huracanes?

Los huracanes son ciclones tropicales cuyo poder puede llegar a ser devastador: sus vientos máximos superan los 118 kilómetros por hora y llegan a cubrir extensiones de hasta 900 kilómetros de diámetro.

Según el SMN, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

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