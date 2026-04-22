¿Cuántos Huracanes se Prevén en 2026? SMN Revela Pronóstico de Ciclones para Este Año

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuántos huracanes se esperan en los océanos Pacífico y Atlántico en la temporada de ciclones tropicales 2026, que iniciará próximamente en México.

Hoy, 22 de abril de 2026, en el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Veracruz, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que este año se prevén de 18 a 21 sistemas con nombre en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico.

Datos clave:

La temporada de huracanes iniciará el 15 de mayo de 2026 en el océano Pacifico.

En el océano Atlántico, el comienzo será el próximo 1 de junio de 2026.

En ambas cuencas oceánicas la temporada concluirá el 30 de noviembre de 2026.

Noticia relacionada: ¿Cómo Se Forman los Huracanes? Explicación Paso a Paso del Origen de un Ciclón Tropical.

Número de tormentas y huracanes previstos en 2026

Océano Pacífico

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 4 o 5.

Océano Atlántico

Se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 1 y 2 serían huracanes mayores, categoría 4 o 5.

Nombres de los ciclones este año

De acuerdo con la información del SMN, estos serían los nombres de los ciclones tropicales en ambas cuencas oceánicas:

Pacífico:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Atlántico:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

y existe una zona de baja presión atmosférica. Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

y definida en superficie. En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Noticia relacionada: Aviones Cazahuracanes: ¿Cómo es Volar al Interior de un Ciclón Tropical?

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb