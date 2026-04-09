Video de la Nueva Araña Descubierta por Investigadores: Así Es la Especie de solo 3 Milímetros

Por primera vez, investigadores de España captaron en video a una especie de araña diminuta, de apenas tres milímetros: la Cryptodrassus michaeli, cuyo tamaño es inferior al de la punta de un lápiz.

Se trata de un arácnido que fue descubierto en la provincia de Almería y del cual solo había pocos registros aislados.

Jordi Moya-Laraño, experto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, indicó que su presencia ayuda a medir la calidad y salud del ecosistema local.

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Así fue el descubrimiento

El investigador expuso que es una especie “nueva y muy diminuta”, que fue grabada durante un trabajo de campo en la zona de Boca de los Frailes, provincia de Almería.

En esa región, los biólogos emplearon las llamadas trampas de caída, es decir, recipientes de plástico enterrados a ras de suelo, donde se capturan los ejemplares vivos.

Gracias a ello se pudo grabar en video por primera vez a la Cryptodrassus michaeli.

Se trata de una especie que pertenece a la familia Gnaphosidae.

Generalmente se les conoce como arañas de suelo.

A new species of spider has been captured on video for the first time. Researchers in southern Spain are racing to learn more about the tiny Cryptodrassus michaeli arachnid and the ecosystem it inhabits. pic.twitter.com/9dxv9PMDcE — The Associated Press (@AP) April 9, 2026

¿Cómo está el ecosistema?

De acuerdo con los expertos españoles, la presencia de especies raras es un indicador de cómo se encuentra un hábitat.

El experto Jordi Moya-Laraño indicó que cuando en un entorno solo hay especies muy comunes, es señal de un ecosistema degradado.

Pero la aparición de ejemplares como la Cryptodrassus michaeli sugiere que el hábitat en Almería mantiene una complejidad estructural saludable.

Ahora, según el experto, se analizará más la biología de la araña, su alimentación, pautas de apareamiento, entre otras.

Comprobación de la especie

Cabe señalar que hasta el momento solo se han capturado ocho individuos de esta especie, por lo cual se trata de una rareza biológica.

Para comprobar que se trata de dicha especie, en el laboratorio se tuvieron que realizar procesos técnicos rigurosos, como el análisis de su morfología bajo microscopio y la comprobación de la línea genética de los ejemplares con bases de datos especializadas.

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Con información de AP y Euronews.

spb