Astronautas de Artemis II Cuentan Experiencia en Misión Lunar; Alistan Retorno en Bola de Fuego.

Los cuatro astronautas que viajan de regreso a la Tierra desde la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II de la NASA hablaron ⁠de sus emociones al concluir este vuelo sin precedentes, mientras se preparan para reentrar en la atmósfera en una "bola de fuego".

Tomaron miles de fotografías y documentaron numerosas observaciones durante su vuelo alrededor del satélite natural de nuestro planeta, pero mientras se acercan a casa, dijeron que apenas comenzaron a asimilar esta extraordinaria experiencia.

La tripulación, que viaja en la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa ​del sur de California el viernes por la tarde, tiempo local.

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Han seguido una trayectoria que les ha llevado más allá ‌de la cara oculta de la Luna, convirtiéndose así en los seres humanos que más lejos han volado en la historia, una distancia de aproximadamente 402 mil kilómetros, superando en unos 6 mil 500 kilómetros el récord anterior que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde hacía 56 años.

Mucho que anotar todavía

Reid Wiseman, comandante de la histórica misión, dio cuenta de cómo lo vivido pone al límite la mente humana.

"Es un verdadero regalo. Y tenemos mucho en qué pensar, anotar y escribir. Entonces podremos sentir plenamente lo que acabamos de vivir", dijo durante una conferencia de prensa desde el espacio este miércoles 8 de abril.

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Los cuatro astronautas, los estadounidenses Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen, establecieron un récord de distancia de la Tierra durante su sobrevuelo lunar.

Los tripulantes espaciales hablaron con los medios de comunicación menos de dos días antes de que esté previsto que americen en el océano Pacífico al final de su odisea de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

LIVE: Artemis II astronauts answer media questions as they continue their journey toward Earth following their record-breaking lunar flyby. https://t.co/iAN74RMaRk — NASA (@NASA) April 9, 2026

Wiseman dijo que el eclipse solar fue particularmente conmovedor: "De hecho, ahora mismo tengo escalofríos solo de pensarlo, me sudan las manos".

Hansen dijo que fue testigo de cosas "que nunca había imaginado" mientras volaba alrededor de la cara oculta de la Luna. Y zanjó que su perspectiva de la vida sigue siendo la misma: "Vivimos en un planeta frágil en el vacío y la nada del espacio".

"Nuestro propósito en el planeta como seres humanos es encontrar la alegría (...) y animarnos mutuamente creando soluciones juntos en lugar de destruir", dijo Hansen a los periodistas.

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"Cuando lo ves desde aquí arriba, eso no cambia. Simplemente lo confirma", destacó.

Regreso en una "bola de fuego"

En el viaje de vuelta, los tripulantes de Orión alcanzarán velocidades de hasta 38 mil 365 kilómetros por hora al entrar en la atmósfera terrestre, una fase de alto riesgo de la misión que pondrá a prueba el escudo térmico de Orión, ya que sufrirá una intensa fricción atmosférica.

"De hecho, llevo pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, ⁠cuando nos asignaron esta misión", dijo el piloto de la misión, Victor Glover, cuando se le preguntó cómo se sentía respecto al regreso.

Video: Experimentos Científicos de la Misión Artemis II.

"Hay tantas fotos más, tantas historias más, y, madre mía, ni siquiera he empezado a asimilar lo que ‌hemos vivido. Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de una bola de fuego ‌también es algo intenso", contó.

"Voy a estar pensando y hablando de todas estas cosas por el resto de mi vida", aseguró.

Los viajeros espaciales forman la primera tanda de astronautas de una serie de misiones multimillonarias del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar a los humanos de vuelta a la superficie lunar antes que China, en 2028, y establecer una presencia estadounidense a largo plazo durante la próxima década, construyendo una base lunar para posibles misiones futuras a Marte.

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Koch comparó la serie de misiones ​con una carrera de relevos y dijo ​a los periodistas: "Tenemos unos ‌testigos ‌que compramos para simbolizarlo físicamente", indicó.

"Tenemos previsto entregárselos a la próxima tripulación y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos", dijo.

But wait, there's more!

These newly released photos show off striking details on the far side of the Moon, like craters of various sizes and basins. See new photos here: https://t.co/yBzg59O7yp pic.twitter.com/fYCAG3kFj6 — NASA (@NASA) April 8, 2026

Esa próxima misión, Artemis III, incluirá una prueba de acoplamiento en órbita terrestre baja entre la cápsula Orión y los dos módulos de alunizaje que la NASA tiene previsto utilizar para llevar a sus astronautas a la Luna en misiones posteriores.

Artemis IV, prevista para 2028, sería el primer ​alunizaje tripulado del programa y el primero desde el Apolo 17 en 1972.

El propósito común

Cuando se les preguntó qué extrañarán de su experiencia en el vacío del espacio, Koch apuntó a "la camaradería".

"Echaré de menos estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito común, una misión común, trabajar duro en ello todos los días a cientos de miles de kilómetros de distancia con un equipo en tierra", dijo.

Video: Misión Artemis II Inicia su "Regreso a Casa" Luego de la Exitosa Travesía a la Luna.

"Esta sensación de trabajo en equipo es algo que no se suele tener, ya sabes, como adulto", añadió Koch. "Quiero decir que somos tan cercanos como hermanos. Ese es un privilegio que nunca volveremos a tener", agregó.

Pero dijo que, aunque han estado compartiendo un espacio pequeño -y un inodoro que no funciona bien- desde hace más de una semana, no cree que esté lista "para que termine".

"Todo esto es un paquete. No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas que son incómodas, a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que tomemos algunos riesgos", afirmó. "Todas esas cosas valen la pena".

Koch dijo que al equipo le ha "encantado vivir en Orión", su cápsula espacial, aunque el recinto sea reducido.

There's a lot to process on Day 8 of the @NASAArtemis II mission. With Earth in view from Orion's windows, the astronauts are packing up and reflecting on their lunar journey. pic.twitter.com/iTFuMFxJPX — NASA (@NASA) April 9, 2026

"Es más grande en microgravedad", bromeó, pero "estamos chocándonos el uno con el otro el 100% del tiempo".

Los avances con la histórica misión

Decenas de científicos lunares se han reunido esta semana en salas adyacentes al Centro de Control de Misiones de la NASA ‌en Houston, tomando notas ‌y debatiendo sobre un flujo constante de audio, tanto en tiempo real como grabado, procedente de la tripulación de astronautas de Artemis II en su nave espacial Orión.

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La tripulación tiene previsto regresar a la Tierra el viernes alrededor de las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, (18:00 horas de CDMX), amerizando frente a la costa de San Diego, para poner fin a su misión de casi 10 días.

Video: Día 6 de la Misión Artemis II: Tripulación Establece el Viaje Espacial Tripulado Más Lejano de la Tierra.

Los avances ‌en la ciencia lunar han dependido tradicionalmente de satélites en órbita lunar y de observaciones desde la Tierra.

Pero el sobrevuelo lunar de seis horas de la tripulación proporcionó un flujo en tiempo real de ⁠datos científicos captados por ojos humanos, lo que permitió un intercambio de opiniones poco habitual entre los equipos en tierra y sus compañeros científicos en el espacio profundo.

Los científicos consideran que la misión Artemis II de la NASA es ​un primer ​paso importante para ​desvelar los misterios ‌sobre la formación del sistema solar.

La Luna, dijo la especialista ​de la misión Artemis II Koch antes de despegar hacia el espacio la semana pasada, es una "placa testigo" de la formación de nuestro sistema solar.

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Con información de Reuters y AFP

ASJ



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