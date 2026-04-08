Militares de EUA Seguirán en Irán para Garantizar Tregua, Dice Trump; Advierte Próxima Conquista.

El presidente Donald Trump dijo que todas las Fuerzas Armadas desplegadas cerca de Irán se mantendrán en posición para garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo con la república islámica y por ahora están descansando, pero se preparan para "su próxima conquista".

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario dijo que si el pacto se rompe, los militares estadounidenses reiniciarán una batalla más intensa. Igual reiteró que no habrá armas nucleares en Teherán y el estrecho de Ormuz permanecerá abierto para el paso de crudo y gas natural.

"Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado", indicó en Truth Social.

"Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO", agregó.

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Los dos países acordaron el martes un alto al fuego de dos semanas, que, desde el comienzo, se ha dejado entrever frágil.

Además, dejo ver que los combatientes norteamericanos emprenderán otra ofensiva, sin especificar en dónde.

"Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!", abundó.

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ASJ