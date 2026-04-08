Irán Advierte a Buques sobre Presencia de Minas en el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido a los buques que crucen el estrecho de Ormuz sobre la presencia de minas en las rutas habituales. Tras acordar un cese al fuego con Estados Unidos, Teherán ha permitido la reapertura de la franja marítima por donde pasa parte del suministro mundial de petróleo.

La Guardia Revolucionaria compartió un mapa con rutas alternativas para buques que crucen el estrecho de Ormuz.

compartió un mapa con rutas alternativas para buques que crucen el Pese al cese al fuego negociado entre Trump y Teherán, el 8 de abril se reportaron ataques en Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, Baréin y Líbano.

Israel advirtió que no cesaría los ataques en Líbano, aunque respaldaba el acuerdo alcanzado con el régimen de los ayatolás.

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Irán advierte por presencia de minas en el estrecho de Ormuz

Después de que entrara en vigor el cese al fuego pactado por Estados Unidos e Irán, la Guardia Revolucionaria (CGRI) ha advertido sobre la presencia de minas en el estrecho de Ormuz. Hacia el 7 de abril, la principal exigencia de Donald Trump hacia Irán era la reapertura de esta región que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde pasa una importante fracción del suministro mundial de hidrocarburos.

A cambio de reabrir la navegación a través del estrecho de Ormuz, Irán presentó a los Estados Unidos una lista de diez puntos alrededor de los cuales seguirán las negociaciones mediadas por Pakistán. Este 8 de abril, la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar fundado para proteger al ayatolá, advirtió a los buques sobre “la presencia de diversos tipos de minas antibuque”.

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La Guardia Revolucionaria compartió un mapa con rutas alternativas para los buques. Al respecto, la agencia noticiosa iraní Mehr publicó que los navíos deberán coordinarse con la Armada de la Guardia Revolucionaria:

“Para protegerse de posibles colisiones con minas, en coordinación con la Armada de los Guardianes de la Revolución [...], hasta nuevo aviso, [los buques] deberán tomar rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz”.

Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% de los hidrocarburos del mundo

Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el tráfico a través del estrecho de Ormuz cayó un 97%. Desde las primeras semanas de marzo, Estados Unidos condenó la colocación de minas en la zona y afirmó que destruyó diez buques de Irán.

La navegación fue reabierta con cautela y por poco tiempo, pues Teherán anunció que cerraría nuevamente la zona ante los ataques israelíes en Líbano, donde ya han fallecido mil 500 personas y han resultado heridas al menos 4 mil 800.

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La situación en el resto de Medio Oriente tampoco se ha suavizado después del anuncio del cese al fuego: este día continuaron los ataques en Irán, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Aunque la apertura del estrecho de Ormuz no es total, Donald Trump vaticinó una “edad de oro” para la región. Antes de la guerra, por la región circulaba un 20% del suministro mundial de hidrocarburos.

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Con información de AFP y EFE