Advierte IATA que Suministro de Combustible para Aviones Tardará Meses en Recuperarse

El director general de la IATA, organización que representa a las aerolíneas de todo el mundo, afirmó ⁠este miércoles 8 de abril que, aunque Irán reabriera el estrecho de Ormuz, el suministro de combustible para aviones tardaría meses en recuperarse.

El precio del petróleo cayó ​por debajo de los 100 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, anunciara que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional ⁠de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), dijo a los periodistas en Singapur que, aunque esperaba que los precios del crudo bajasen, era probable que ‌los costos del combustible para aviones se mantuviesen ligeramente elevados debido al ‌impacto en las refinerías.

"Si se reabriera y permaneciera abierto, creo ⁠que aún se necesitarían varios meses para volver a los niveles de suministro necesarios, dada la interrupción de la capacidad de refinado en Medio Oriente, que es una parte fundamental del suministro mundial de productos refinados, y no solo de combustible de aviación, ​sino también de ​otros productos", ‌dijo Walsh.

"No creo que ocurra en semanas", señaló.

Las ‌aerolíneas de toda Asia han estado recortando vuelos, transportando combustible adicional desde sus aeropuertos de origen y añadiendo escalas de reabastecimiento, a medida que el conflicto en Medio Oriente reduce el suministro de combustible para aviones, lo que aumenta la presión sobre un ​sector ya afectado por la duplicación de los precios del combustible para aviones.

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Hasta ahora, el impacto ha sido más severo en los mercados de ‌bajos ingresos y ‌dependientes de las importaciones, como Vietnam, Myanmar y Pakistán, después de que China y Tailandia detuvieran las exportaciones de combustible para aviones y Corea del Sur las limitara a los niveles del año pasado.

Impacto en aumento de precios de boletos

El drector de la IATA consideró inevitable que suban los precios de boletos para los viajeros en medio de la normalización del suministro de combustibles para aeronaves.

"Incluso si el flujo de crudo comienza de nuevo, si ha habido interrupciones en la capacidad de refinado, el problema continúa durante algún tiempo", dijo.

Si el crudo volviera a fluir, "me gustaría pensar" que tanto China como Corea del Sur reanudarían sus exportaciones de productos refinados, dijo Walsh.

"Así que hay capacidad (de refinado) disponible una ‌vez que consigamos que el crudo vuelva a fluir, pero llevará un poco de tiempo, y con el margen de craqueo ⁠tan elevado como está, creo que eso supone un incentivo para que las refinerías aumenten la producción de combustible para aviones", dijo Walsh.

El ​margen de ​craqueo se ​refiere a ‌los márgenes de las refinerías.

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero la ofensiva contra Irán que desató la guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de hidrocarburos, ha permanecido prácticamente cerrado al tráfico.

A ello se han sumado los ataques cruzados en el Golfo contra infraestructuras petroleras y de refino.

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Con información de Reuters

ASJ