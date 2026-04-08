El precio del petróleo caía por debajo de los 100 dólares por barril ⁠este miércoles 8 de abril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había acordado un cese al fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent descendían 14.51 dólares, o un 13.3%, ​hasta situarse en 94.76 dólares el barril a las 03:30 GMT, 22:30 del 7 de abril en el centro de México, mientras que los del WTI bajaban 17.16 ‌dólares, o un 15.2%, hasta situarse en 95.79 dólares el barril.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de que venciera el plazo que había dado a Irán para que abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, o se enfrentara a ataques generalizados contra ⁠su infraestructura civil.

"¡Esto será un ALTO EL FUEGO de doble sentido!", escribió en las redes sociales, tras publicar el martes que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían ‌sus exigencias.

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Irán dijo que detendría sus ataques si cesaban las agresiones contra el ‌país y que el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz sería ⁠posible durante dos semanas en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, según una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi.

Siguen ataques

Sin embargo, varios países del Golfo Pérsico han detectado lanzamientos de misiles y ataques con drones o han emitido advertencias a la población civil ​para que se ponga ​a salvo.

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"Incluso con ‌un ‌acuerdo de paz, Irán podría sentirse envalentonado para amenazar el estrecho de Ormuz con mayor frecuencia en el futuro, y el mercado descontará un mayor riesgo para el estrecho de Ormuz de cara al futuro", dijo el analista de MST Marquee, Saul Kavonic.

La guerra de Estados Unidos ​e Israel contra Irán provocó en marzo la mayor subida mensual del precio del petróleo de la historia, superior al 50%.

"Todavía hay margen para que se ‌consolide una prima geopolítica significativa ‌en el futuro previsible, en función de los detalles del acuerdo global", dijo Vivek Dhar, analista de Commonwealth Bank, en una nota.

Trump dijo que Estados Unidos había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán que calificó de base viable para negociar y señaló que las partes estaban muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo para una paz a largo plazo.

"Es un buen comienzo y podría allanar el camino hacia ‌una reapertura más permanente, pero aún quedan muchos 'si' por resolver", señaló el analista de IG Tony Sycamore.

El WTI ha mantenido su prima de ⁠precio sobre el Brent, invirtiendo los patrones de precios habituales debido a que su contrato de entrega es para mayo, mientras que el del Brent es para ​junio, lo ​que refleja ​que los ‌barriles con una fecha de entrega más temprana ​alcanzan un precio más alto.

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Con información de Reuters

ASJ