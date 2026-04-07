Cometa C/2025 R3 PanSTARRS Será Visible a Simple Vista en México Estos Días de Abril

Este abril, el cometa C/2025 R3 PANSTARRS será visible desde México a simple vista. Te decimos cuándo y cómo apreciar el que acaso sea el evento astronómico más importante del 2026 para los aficionados al cielo nocturno.

El cometa C/2025 R3 PANSTARRS tarda 170 mil años en orbitar el Sol , por lo que esta será una oportunidad única para verlo.

tarda 170 mil años en orbitar el , por lo que esta será una oportunidad única para verlo. Este cometa proveniente de la Nube de Oort ha comenzado a desprender una larga cola verde a medida que se ha acercado a nuestra estrella.

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¿De dónde salió el cometa C/2025 R3 PANSTARRS?

En Haleakalā, Hawái, opera el Telescopio de Sondeo Panorámico y Sistema de Respuesta Rápida (PanSTARRS, por sus siglas en inglés), un proyecto indispensable para ubicar nuevos cuerpos celestes dentro del sistema solar. El pasado 8 de septiembre, el telescopio operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái ubicó el cometa C/2025 R3 PANSTARRS.

Cuando se calculó su trayectoria, los investigadores notaron que el cometa estaba a pocos meses de llegar a su punto más cercano al Sol, es decir, su perihelio. Muchos objetos son más fácilmente visibles durante este punto, debido a la cantidad de material que desprenden al acercarse a nuestra estrella.

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Al respecto, el astrofísico valenciano Josep Trigo Rodríguez ha señalado que C/2025 R3 PANSTARRS tiene una órbita muy amplia, de 170 mil años. Este dato implica, por un lado, que esta será una oportunidad única para admirar y, por otro lado, que el cometa tendrá mucho material que arrojar durante su acercamiento. El científico español ha escrito para The Conversation:

“Su gran excentricidad hace que adquiera un periodo de revolución al Sol de unos 170 mil años aproximadamente. Por todo ello, este cometa no pasa muy a menudo cerca del astro rey y se mantiene fresco y activo”.

C/2025 R3 PANSTARRS provendría de la Nube de Oort, una zona periférica del sistema solar. En esta región, ubicada aproximadamente a un año luz de distancia, se incubarían buena parte de los cometas de periodo largo, así como el cometa Halley, el más célebre de los cometas que visitan regularmente nuestro cielo, cada 76 años en promedio.

El cometa C/2025 R3 PANSTARRS alcanzaría una distancia máxima del Sol de 6 mil unidades astronómicas. Es decir, cuando está en su punto más lejano, se ubica a 6 mil veces la distancia que media entre la Tierra y nuestra estrella.

¿Cuándo serán los mejores días de abril para ver el cometa C/2025 R3 PANSTARRS desde México?

Para ver el cometa C/2025 R3 PANSTARRS a simple vista habrá que madrugar. El mejor momento para ver este objeto será durante el mes de abril, entre la Semana Santa y el 20 de abril.

El perihelio del cometa llegará el 19 de abril. No obstante, muy posiblemente el mejor día para ver a C/2025 R3 PANSTARRS será el 17 de abril, poco antes del amanecer, debido a que ese día habrá luna nueva y nuestro satélite no entorpecerá con su brillo la observación.

Este cometa será fácilmente distinguible cerca del horizonte a simple vista, aunque uno binoculares mejorarán notablemente la experiencia. Su brillo será semejante al de las estrellas que conforman la Osa Mayor, según señaló Josep Trigo Rodríguez.

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No pocos podrían preguntarse en este momento qué tan brillante será el cometa. Al respecto, Trigo Rodríguez señala que C/2025 R3 PANSTARRS tendrá una magnitud aparente de +2.

Recordemos que la magnitud aparente es una escala que mide el brillo de los objetos celestes. Va de números negativos a positivos y tiene una peculiaridad: mientras menor sea el valor, mayor será el brillo.

Por ello, la Luna tiene una magnitud aparente de -12.7, Venus una de -4 y Betelgeuse, el hombro de la constelación de Orión, de +0.5. En este caso, la magnitud aparente del cometa C/2025 R3 PANSTARRS será semejante a la de Alioth, la estrella más brillante de la Osa Mayor.

Por regla general, se considera que una persona con una vista óptima, durante una noche despejada, puede observar a simple vista objetos con una magnitud aparente de +6. Con unos buenos binoculares o un telescopio pequeño se pueden ver objetos con una magnitud aparente de +10.

Por ello se puede presumir que C/2025 R3 PANSTARRS será fácilmente observable, sin instrumentos adicionales. Solo hay que aprovechar una noche despejada.

Durante abril, el cometa C/2025 R3 PANSTARRS se ubicará en la constelación de Pegaso, al este, antes del amanecer. En su punto de máxima cercanía al Sol, hacia el 19 y 20 de abril, se ubicará a 20 grados de nuestra estrella. Como recordarán quienes leyeron nuestra guía para medir distancias en el cielo con las manos, esto equivale al trecho entre los dedos meñique y pulgar extendidos.

A partir del 20 de abril, la cola verdosa del cometa se irá debilitando y, para ese entonces, habrá que esperar 170 mil años para volver a verle. No dejemos pasar esta oportunidad.

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