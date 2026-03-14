Detectan Metanol en el Cometa 3I/ATLAS, ¿Qué Implica el Hallazgo de Esta Molécula Orgánica?

El cometa 3I/ATLAS se encuentra en la trayectoria para abandonar el sistema solar. En el camino de despedida aún está siendo observado intensamente por astrónomos. Ahora un nuevo estudio señaló el hallazgo de metanol en la coma del objeto interestelar.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar que se detecta en el sistema solar.

es el tercer objeto interestelar que se detecta en el sistema solar. El cometa pasará cerca de Júpiter antes de alejarse definitivamente de nuestro Sol.

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Hallan metanol en el cometa 3I/ATLAS

En el desierto de Atacama, al norte de Chile, se ubica el observatorio ALMA, considerado como el proyecto astronómico más grande jamás construido. El Gran Arreglo Milimétrico-submilimétrico de Atacama se compone de 66 radiotelescopios que funcionan en conjunto como un solo gran telescopio.

Desde esta vista privilegiada, en una de las zonas más secas del planeta y más de 5 mil metros de altura, el observatorio ALMA ha seguido el paso del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que se haya detectado en el sistema solar. A partir de los datos recabados por este observatorio, científicos del Laboratorio de Astroquímica de la NASA han hallado una molécula orgánica en el cometa 3I/ATLAS: metanol.

En un estudio publicado en el repositorio ArXiv, los científicos describieron el hallazgo de metanol durante tres observaciones hechas en el cometa entre agosto y octubre del 2025. La molécula gaseosa aumentó su presencia en la coma de 3I/ATLAS durante su acercamiento al Sol.

¿Qué signfica el hallazgo de metanol en el cometa 3I/ATLAS?

En la Tierra, el metanol es conocido por ser la forma más sencilla del alcohol y, además, por ser en extremo tóxico. Es común que se encuentre en el alcohol adulterado.

Pero en el espacio, el metanol es una molécula apreciada por los astrónomos, pues es un indicador de cómo está evolucionando la química de una región del espacio. Es común que se encuentre metanol alrededor de estrellas y planetas en formación, lo que es un indicador de procesos vinculados a la química orgánica.

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Eso sí: no nos dejemos emocionar por la palabra: contrario a lo que podría pesar alguien tan desprevenido como entusiasta, la química orgánica no hace referencia a las moléculas de la vida. Se llama orgánica a toda la rama de la química donde participa el carbono.

El hallazgo de metanol es indicativo de que 3I/ATLAS proviene de un sistema solar semejante a los que observamos cotidianamente a través de nuestros telescopios. Este cometa habría tenido su origen en un sitio con una gran actividad química.

Aunque los niveles de metanol en 3I/ATLAS son superiores a los que se hayan visto en otros cometas, el hallazgo es indicativo, en realidad, de lo normal que ha resultado ser nuestro propio sistema solar. Como hemos explicado anteriormente, el cometa 3I/ATLAS ha reiterado la veracidad del principio copernicano, que postula que la Tierra no es sitio privilegiado del universo.

Por el contrario, nuestro sistema solar sería una muestra muy representativa de lo que significa la normalidad en el cosmos, no de lo que es excepcional. Ahora que nos ha visitado un objeto proveniente de otra estrella, todos los descubrimientos a su alrededor subrayan el parecido entre puntos distantes de la galaxia.

El cometa 3I/ATLAS abandonará el sistema solar para siempre

El cometa 3I/ATLAS actualmente se encuentra en el viaje de salida del sistema solar. Tras haber pasado cerca del Sol y de la Tierra, el objeto interestelar está abandonando lentamente nuestro vecindario.

Durante la primavera habrá de acercarse a Júpiter y después se volverá difícil de seguir para los observatorios terrestres. Actualmente se puede ver con la ayuda de telescopios antes del amanecer, pero su observación con instrumentos sencillos se volverá en extremo difícil tras la llegada del equinoccio. Después, 3I/ATLAS desaparecerá para siempre de nuestra vista, a medida que se adentre de regreso en el espacio exterior.

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