¿Cuándo Será el Eclipse Solar de 2026? NASA Da Consejos para Verlo

Este 2026 ocurrirá un eclipse total de Sol que pasará por buena parte de Europa y Norteamérica; la NASA emitió consejos para admirar el fenómeno astronómico

Eclipse de SolNASA da consejos para eclipse de Sol. Foto: Reuters

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El eclipse solar de 2026 será visible. Descubre cómo observarlo sin riesgos con los consejos de la NASA. ¡Un evento astronómico que no querrás perderte!

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