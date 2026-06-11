¿Cuándo Será el Eclipse Solar de 2026? NASA Da Consejos para Verlo

Este 2026 ocurrirá un eclipse de Sol que podrá verse de forma total en España y de forma parcial en buena parte de Norteamérica y Europa. La NASA ha dado consejos para admirar este fenómeno astronómico de forma segura.

El eclipse podrá verse de forma total en Groenlandia, Islandia y España.

España tendrá dos eclipses solares entre 2026 y 2027.

¿Cuándo es el próximo eclipse de Sol?

El eclipse de Sol es el rey de los fenómenos astronómicos. No un evento que pueda congregar por igual a aficionados y especialistas con la misma emoción que cuando el Sol es bloqueado por la Luna y por unos breves minutos el día se convierte en noche.

Civilizaciones como la maya consiguieron predecirlos con enorme precisión y les usaron para corregir los posibles errores en su calendario. Otras interpretaron su llegada como augurios capaces de producir terror. Posiblemente el eclipse más famoso de todos los tiempo sea aquel que detuvo una batalla. El 28 de mayo del año 585 a.C. un eclipse sorprendió a los ejércitos de lidios y medos que se enfrentaban en la actual Turquía.

Según escribió Heródoto, ante el imponente fenómeno, los ejércitos detuvieron la batalla y acordaron la paz. Aquel eclipse había sido pronosticado exitosamente por Tales de Mileto.

2 mil 500 años después los eclipses nos causan la misma fascinación, aunque ahora entendamos a la perfección los mecanismos detrás de ellos. Eso ha quedado claro con el eclipse total solar que ocurrirá el próximo 12 de agosto del 2026.

El eclipse se podrá apreciar desde Norteamérica, el oeste de Europa y el norte de África. En su forma total, se podrá ver en Islandia, Groenlandia, una fracción de Portugal y España. Este último habrá de convertirse en la capital mundial de los eclipses, pues en 2027 presenciará otro eclipse que pasará por el estrecho de Gibraltar, que divide Europa y África.

En España, varias ciudades se ubicarán dentro de la umbra del eclipse; es decir que la oscuridad será total durante unos minutos:

La Coruña

Oviedo

Santander

Burgos

Bilbao

Zamora

Zaragoza

NASA da consejos para ver el eclipse del 12 de agosto

La NASA ha dado consejos para ver el eclipse de Sol del 12 de agosto del 2026. El primer consejo, por supuesto, es la seguridad. Nunca mires directamente hacia el Sol sin protección.

La agencia espacial recomienda usar gafas especiales en todo momento, aunque aquellos en la umbra podrán ver momentáneamente hacia nuestra estrella:

“Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la superficie brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección para los ojos”.

Un consejo importante es nunca mirar hacia el eclipse por medio de cámaras, telescopios o binoculares, aunque lleves gafas especiales. Solamente puedes usar esta opción si tienes un filtro especial:

“NO mires al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas tus gafas para eclipses o estés usando un visor solar manual: los rayos solares concentrados perforarán el filtro y causarán lesiones oculares graves”.

Si no tienes gafas especiales, puedes usar una tarjeta de cartón o una tapa con un agujero. Eso sí: no mires el Sol por el agujero, solo usalo para filtrar la luz. Y si no tienes ninguna otra opción puedes usar las hojas de los árboles:

“Otra opción son las hojas de los árboles: actúan como agujeros estenopeicos naturales, y proyectan la silueta del eclipse sobre la superficie que está debajo de ellas”.