Lluvias en Ciudad de México: Últimas Noticias de Inundaciones y Posible Granizada Hoy

El radar meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detectó este sábado lluvias de moderadas a fuertes en cuatro alcaldías capitalinas y prevé que las precipitaciones se generalicen e intensifiquen durante la tarde y la noche.

La advertencia llega un día después de que la dependencia activara Alerta Roja en Coyoacán y Tlalpan, y actualizara Alerta Amarilla en otras diez demarcaciones de la ciudad.

Caída de árboles

Los reportes de daño por las lluvias de este sábado ya tienen registro material: los Bomberos de la Ciudad de México acudieron a retirar dos árboles que se desprendieron desde la raíz en distintos puntos de la capital.

El primero cayó en la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y medía aproximadamente 15 metros de largo. El segundo se registró en la colonia Jardines del Ajusco, en Tlalpan —una de las demarcaciones que estuvo bajo Alerta Roja la noche del viernes— y alcanzaba unos 10 metros. En ambos casos, la corporación informó el servicio como concluido.

Los incidentes confirman uno de los riesgos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil había advertido para esta jornada: la caída de árboles y ramas como consecuencia directa de las lluvias intensas.

Inundaciones en Tultitlán

Elementos de Protección Civil realizan labores de desazolve en coladeras sobre la carretera, con el objetivo de facilitar el drenaje del agua acumulada que ha provocado encharcamientos e inundaciones en la zona. Las acciones buscan reducir el nivel del agua y restablecer la circulación lo antes posible.

Encharcamientos en Coacalco

Se reportan calles inundadas en la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, debido a las lluvias registradas en la zona, lo que ha generado afectaciones a la circulación.

Auto Queda Atrapado en Inundación

Un automóvil quedó varado este sábado debido a una inundación en Cuautitlán Izcalli a la altura de la Colonia Valle de las Flores, tras las intensas lluvias registradas en el Valle de México.

¿Qué muestra el radar de este sábado?

A las 16:10 horas, la SGIRPC publicó la interpretación más reciente de su radar y señaló que las lluvias ya tienen presencia activa en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac. La secretaría advirtió que la situación puede empeorar antes de que termine el día.

"En la imagen más reciente del radar se detectan lluvias de intensidad moderada a fuerte con chubascos sobre las demarcaciones: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac. Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante el resto de la tarde y en la noche", comunicó la dependencia a las 16:24 horas.

La secretaría también recomendó a la población mantenerse al pendiente de los comunicados del Sistema de Alerta Temprana.

La alerta roja del viernes, el antecedente inmediato

El viernes 12 de junio, la SGIRPC activó Alerta Roja en Coyoacán y Tlalpan por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo. En esas dos alcaldías se proyectaron acumulados de entre 50 y 70 milímetros de agua, con granizo, en el período comprendido entre las 17:45 y las 23:00 horas de ese día.

En paralelo, la dependencia actualizó Alerta Amarilla para otras diez alcaldías:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

Para esa franja, las lluvias estimadas oscilaron entre 15 y 29 milímetros, también con posibilidad de granizo.

¿Qué puede pasar en las calles con estas lluvias?

La SGIRPC identificó los peligros directos asociados a las precipitaciones de esta magnitud: encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas, corrientes fuertes de agua sobre vialidades, deslaves en zonas de ladera, y caída de ramas, árboles y lonas.

¿Cómo protegerse durante las lluvias de esta tarde?

La secretaría emitió recomendaciones concretas para la población capitalina. En materia de movilidad, indicó:

"No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; caminar sobre puentes y banquetas. Ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad."

Adicionalmente, la dependencia recomendó retirar la basura de las coladeras interiores y exteriores del hogar para evitar que se tapen, cerrar puertas y ventanas, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos en zonas propensas a inundaciones. Para quienes habiten en zonas de riesgo, el consejo es evitar cruzar puentes cuando el caudal de ríos o arroyos sea alto.