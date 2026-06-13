Lluvias en Ciudad de México: Últimas Noticias de Inundaciones y Posible Granizada Hoy

Lluvias fuertes azotan Azcapotzalco, GAM, Iztapalapa y Tláhuac este sábado; SGIRPC prevé que se intensifiquen en la tarde y la noche.

Lluvias en Ciudad de México: Últimas Noticias de Inundaciones y Posible Granizada HoyLa secretaría emitió recomendaciones concretas para la población capitalina. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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¡Atención CDMX! Lluvias fuertes y posible granizada en Azcapotzalco, GAM, Iztapalapa y Tláhuac. SGIRPC advierte que se intensificarán. Mantente informado y seguro.

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