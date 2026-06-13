Fortalecer a la CFE Garantiza la Soberanía Energética: Sheinbaum en Visita a Manzanillo III

Sheinbaum destacó la importancia de la nueva Central de Ciclo Combinado Manzanillo III para fortalecer el sistema eléctrico nacional y avanzar en la soberanía energética del país.

La presidenta visita la central "Manzanillo III" en ColimaPresidencia
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