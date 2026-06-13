Fortalecer a la CFE Garantiza la Soberanía Energética: Sheinbaum en Visita a Manzanillo III

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fundamental para garantizar la soberanía energética de México, durante una visita a la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, en Colima, una obra que comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que inició operaciones comerciales en abril de este año.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria señaló que “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa del pueblo, es garantizar la soberanía energética y amar a México”, al tiempo que invitó a la ciudadanía a conocer la nueva planta generadora.

En un video difundido junto con su publicación, Sheinbaum recorrió las instalaciones acompañada por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; autoridades municipales de Manzanillo, así como el director de Pemex y funcionarios del sector energético.

Mayor rendimiento energético

Durante su explicación, la presidenta destacó que la central opera con tecnología de ciclo combinado. Explicó que la planta utiliza una turbina de gas y que el aire caliente producido en ese proceso se reutiliza para alimentar turbinas de vapor, lo que incrementa el rendimiento energético de la instalación.

Sheinbaum señaló que la central tiene una capacidad superior a los 350 megawatts y que su producción beneficiará a todo el país debido a que la red eléctrica nacional se encuentra interconectada.

La mandataria subrayó que Manzanillo III forma parte de los proyectos estratégicos impulsados para fortalecer la infraestructura eléctrica nacional y reducir la dependencia energética.

“Estamos muy contentos de estar aquí y avanzando en la soberanía nacional, porque la soberanía energética, la soberanía que funda, que sostiene CFE y sus trabajadores, es esencial para la soberanía nacional”, expresó.

Al concluir su mensaje, Sheinbaum reconoció la labor de los trabajadores de la empresa pública y reiteró el papel de la CFE como una institución clave para el desarrollo del país.