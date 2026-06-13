Inundaciones, Árboles Caídos y Destrozos Tras Intensa Tormenta Eléctrica en Guadalajara

La fuerte tormenta provocó severas afectaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, donde se reportaron inundaciones, suspensión del transporte público, caída de árboles y daños a decenas de vehículos.

El paso a desnivel de 8 de Julio volvió a inundarse

Los primeros minutos de lluvia fueron suficientes para generar importantes estancamientos de agua en diversas vialidades. Uno de los puntos más afectados fue el paso a desnivel de avenida 8 de Julio y avenida Washington, donde el nivel del agua alcanzó hasta cuatro metros de altura, dejando completamente anegada la zona.

Bomberos de Guadalajara trabajaron durante varias horas para retirar grandes cantidades de basura acumulada en las bocas de tormenta, lo que impedía el correcto flujo del agua y agravaba las inundaciones.

¿En qué otras zonas se registraron inundaciones?

La calzada Lázaro Cárdenas también registró severas afectaciones. En zonas como El Dean, calle Fuelle, calle 1 y avenida Gobernador Curiel, el agua superó los 40 centímetros de altura, provocando daños en al menos cinco vehículos que quedaron atrapados entre las corrientes.

Las condiciones meteorológicas obligaron además a la suspensión temporal del servicio en las líneas 1 y 4 del Tren Eléctrico Urbano antes de las 22:00 horas. De igual forma, las unidades de Macro Calzada dejaron de operar debido a los riesgos generados por las inundaciones.

Decenas de árboles cayeron por los fuertes vientos

A las afectaciones por la lluvia se sumaron los fuertes vientos que acompañaron la tormenta. Autoridades reportaron la caída de más de 30 árboles en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, dejando daños en por lo menos 20 vehículos.

Entre las vialidades que tuvieron que ser cerradas a la circulación se encuentran avenida Hidalgo, avenida México y Javier Mina. Fue precisamente en esta última donde se registraron dos incidentes relacionados con la caída de un árbol de más de 10 metros de altura.

El primer vehículo circulaba por la zona justo cuando el ejemplar se desprendió de raíz y cayó sobre la vialidad. Posteriormente, un segundo automóvil se impactó contra el árbol debido a que su conductor no alcanzó a percatarse del obstáculo sobre los carriles.

Dos personas resultaron lesionadas tras este percance y fueron atendidas por paramédicos en el lugar. Las autoridades continuaron durante la noche con labores de saneamiento, retiro de árboles y evaluación de daños ocasionados por la tormenta.

No hubo personas desaparecidas ni fallecidas

Autoridades municipales informaron que, hasta el momento, no se tiene registro de personas fallecidas ni desaparecidas a consecuencia de la tormenta. Durante la madrugada y las primeras horas del día, elementos de Bomberos continuaron con las labores de saneamiento en las vialidades afectadas, utilizando palas y equipos de agua a presión para retirar lodo, basura y otros materiales arrastrados por la corriente, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir riesgos para la población.