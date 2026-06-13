Inundaciones, Árboles Caídos y Destrozos Tras Intensa Tormenta Eléctrica en Guadalajara

Una intensa tormenta eléctrica se registró en el Área Metropolitana de Guadalajara. Decenas de árboles caídos e inundaciones causaron diversos daños

Fuerte tormenta eléctrica provocó diversas afectaciones en GuadalajaraFoto: N+

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La fuerte tormenta ocasionó que diversas vialidades fueran cerradas por inundaciones; además, el fuerte viento provocó la caída de decenas de árboles

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