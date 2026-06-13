Miles de Personas se Reunieron en el Centro de Guadalajara para Participar en la Marcha LGBTIQ+

La marcha dará inicio en el centro de Guadalajara y caminarán hasta la glorieta de La Minerva

Miles de personas se reúnen para participar en el Pride 2026Foto: N+

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Miles se reúnen en Guadalajara para la Marcha LGBTIQ+ 2026. Desde Plaza Universidad hasta La Minerva, celebran diversidad y derechos. Descubre más sobre este evento único.

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Miles de Personas se Reunieron en el Centro de Guadalajara para Participar en la Marcha LGBTIQ+