Miles de Personas se Reunieron en el Centro de Guadalajara para Participar en la Marcha LGBTIQ+

Miles de personas comenzaron a reunirse este sábado en el centro de Guadalajara para participar en la Marcha LGBTIQ+ Guadalajara 2026, una de las movilizaciones por la diversidad sexual y de género más importantes del país, que este año se realiza bajo el lema “Visibles, Diversxs y Orgullosxs”.

¿Dónde se lleva a cabo la marcha del Pride 2026?

Desde la una de la tarde, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, colectivos, activistas, familias y personas aliadas comenzaron a concentrarse en Plaza Universidad, sobre avenida Juárez, punto de partida de la jornada que recorrerá algunas de las principales vialidades de la ciudad con dirección hacia La Minerva.

Con banderas multicolores, pancartas, música y mensajes a favor de la inclusión, los asistentes han comenzado a ocupar el espacio público en una jornada que busca visibilizar la diversidad, promover el respeto a los derechos humanos y celebrar la libertad de expresión e identidad.

¿Cuál será el punto de partida de la marcha?

La salida oficial del contingente está programada para las tres de la tarde. A lo largo del recorrido se espera la participación de miles de personas, quienes avanzarán por las calles de Guadalajara en un ambiente festivo, pero también de exigencia por el reconocimiento y respeto de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+.

Los organizadores señalaron previamente que esta edición busca convertir nuevamente las calles de la ciudad en un espacio de encuentro, comunidad, resistencia y orgullo. Además, destacaron que la marcha se desarrolla en un contexto especial debido a la presencia de visitantes nacionales e internacionales por las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

Se prevé que el contingente concluya su recorrido en la Glorieta La Minerva, donde se realizarán actividades de celebración y convivencia para los asistentes. Autoridades mantienen operativos viales en la zona para facilitar el desarrollo del evento y garantizar la seguridad de los participantes.