Suspenden Fan Fest por Lluvias en Guadalajara, Informa Ayuntamiento

Debido a la fuerte tormenta registrada la noche de este viernes en el Área Metropolitana de Guadalajara, fueron suspendidas las actividades del Fan Fest, incluyendo la transmisión del partido entre Estados Unidos y Paraguay, informó el Gobierno de Guadalajara.

A través de redes sociales, la autoridad municipal dio a conocer que la medida fue tomada ante el inicio de la lluvia y una tormenta eléctrica en la ciudad.

"Por inicio de lluvia y tormenta eléctrica, se cancela la transmisión del partido Estados Unidos vs Paraguay ", señala el comunicado difundido por el Ayuntamiento.

Importante:



Por inicio de lluvia y tormenta eléctrica, se cancela la transmisión del partido Estados Unidos vs Paraguay en el FIFA Fan Festival de Guadalajara.



Te pedimos seguir las recomendaciones de protección civil. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) June 13, 2026

La tormenta comenzó alrededor de las 20:20 horas y, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas. Sin embargo, se informó sobre ciudadanos que permanecen atrapados debido a las condiciones climáticas.

Zapopan activó alerta roja por lluvias en el municipio

Por su parte, la aplicación móvil Jalisco Alerta, de Protección Civil Jalisco, reportó la activación de una alerta roja por lluvias en el municipio de Zapopan, por lo que recomendó a la población evitar salir de casa debido a la presencia de árboles caídos y otros objetos que podrían representar una amenaza directa.