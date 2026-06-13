Suspenden Fan Fest por Lluvias en Guadalajara, Informa Ayuntamiento

La fuerte tormenta registrada la noche de este viernes provocó la cancelación de actividades y la transmisión del partido Estados Unidos vs Paraguay en el Fan Fest de Guadalajara.

Tormenta en GuadalajaraFoto: N+

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Tormenta en Guadalajara suspende Fan Fest y transmisión del partido EUA vs Paraguay. Autoridades recomiendan no salir por alerta roja en Zapopan.

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