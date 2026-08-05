Marchas

Marchas HOY 5 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.Bloqueo en Paseo de la Reforma, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: 6 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 10 eventos. Planifica tus trayectos con la información de la SSC y evita contratiempos.

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