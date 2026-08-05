Marchas HOY 5 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

06:30 Horas.

El Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Álvaro Obregón

09:00 Horas.

La Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C. se reunirá en:

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida Insurgentes Sur 1931, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se concentrará en:

Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

16:20 Horas.

Galaxy Roma rodará de:

Galaxy Roma, en Monterrey 366, Colonia Roma Sur.

Con destino a Gravel “Chapultepec”, en Calzada Chivatito, Colonia Chapultepec 1 Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ