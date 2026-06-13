Defensa Suma más de 690 Soldados en Durango en Menos de Tres Días

La Defensa acumuló más de 690 militares en Durango en menos de 3 días; 600 llegaron este sábado de la Fuerza de Tarea Conjunta México y el 4.º Regimiento Blindado.

Defensa Suma más de 690 Soldados en Durango en Menos de Tres DíasEl operativo reporta al mando de la 10.ª Zona Militar. Foto: Defensa.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Refuerzo militar en Durango: más de 690 soldados desplegados en menos de 72 horas para fortalecer la seguridad en carreteras y zonas prioritarias. Conoce más sobre el operativo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+