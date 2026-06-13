Defensa Suma más de 690 Soldados en Durango en Menos de Tres Días

La Secretaría de la Defensa Nacional despachó este sábado 600 soldados adicionales a Durango. Sumados a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que ya operaban en la entidad desde el 10 de junio, el refuerzo acumulado supera los 690 militares en menos de tres días.

Dos unidades, dos misiones: así quedó el mapa del operativo en Durango

300 de la Fuerza de Tarea Conjunta México, que se unen a las Fuerzas Especiales ya en terreno.

300 del 4.º Regimiento Blindado de Reconocimiento, destinados a carreteras.

90 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, desplegados desde el 10 de junio.

Total: más de 690 militares en menos de 72 horas.

Mando: 10.ª Zona Militar, coordinada con los tres órdenes de gobierno.

Los 300 integrantes del 4.º Regimiento Blindado tienen una función específica: Sedena informó que "fortalecerán el esquema de seguridad en vías de comunicación que actualmente mantiene la Guardia Nacional en esa entidad federativa a través de la Coordinación Estatal 'Durango'".

Patrullajes y puestos de control: ¿qué van a hacer los soldados en el estado?

Las tropas realizarán recorridos terrestres, instalarán puestos de seguridad y ejecutarán acciones disuasivas en zonas que la dependencia clasifica como prioritarias. La Defensa precisó que las operaciones se llevarán a cabo "en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos".

El operativo reporta al mando de la 10.ª Zona Militar y trabaja de forma coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno.