Captan a Niña Caminando Sola Sobre Carretera Nacional en Nuevo León

El momento en que una niña, de entre tres a cinco años de edad, cruzó la Carretera Nacional, en Nuevo León, quedó captado por una cámara de seguridad. Según este video, el momento se habría registrado durante la tarde del 12 de junio.

Fue durante la mañana de este sábado 13 de junio cuando este video comenzó a circular en las redes sociales. En estas imágenes se puede observar un tramo de la Carretera Nacional, por donde circulan cientos de carros a alta velocidad. Minutos después, a esta toma entra una menor de edad quien sale corriendo sobre esta vía.

Tras esta acción, varios automovilistas detuvieron su marcha y comenzaron a advertir a los demás vehículos sobre la presencia de la niña. Luego de escuchar el claxon de los carros, un hombre sale corriendo en dirección a la menor para cargarla y ponerla a salvo. En las imágenes se puede observar como llega una mujer para ayudar al sujeto, quien se encontraba gritando para descubrir quienes eran los padres de la menor.

Piden investigación en caso de niña captada en la Carretera Nacional

Unos segundos más tarde, en este video se puede observar como llega otro hombre y una mujer, quienes de inmediato agradecen al sujeto y le piden que les entregue a la pequeña. Hasta el momento se desconoce la identidad de estas personas, así como donde se encontraban en el momento en que la niña salió corrida hacía la Carretera Nacional.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando las autoridades correspondientes brinden una declaración ante estos hechos en los cuales una menor de edad estuvo en peligro. Las imágenes han causado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes han pedido que se lleve a cabo una investigación ante esta situación.