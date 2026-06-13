Captan a Niña Caminando Sola Sobre Carretera Nacional en Nuevo León

La cámara de seguridad de un negoció grabó el momento en que una menor sale corriendo a la Carretera Nacional

Menor cruza Carretera NacionalFoto: Pilo Medellín

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Cámara de seguridad capta a una menor cruzando la peligrosa Carretera Nacional. La rápida acción de conductores evita una tragedia. Autoridades buscan respuestas.

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