Volcadura de Transporte de Personal Deja Ocho Heridos en Ciénega de Flores, Nuevo León

Ocho personas resultaron heridas luego de que se registrara un percance vial sobre la carretera a Laredo

Volcadura camiónFoto: PCNL

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Ocho heridos tras volcadura de transporte de personal en Nuevo León. Autoridades investigan las causas del accidente en la carretera a Laredo.

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