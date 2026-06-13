Volcadura de Transporte de Personal Deja Ocho Heridos en Ciénega de Flores, Nuevo León

La volcadura de un transporte de personal dejó ocho lesionados. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 12 de junio sobre la carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 30, en la colonia Valle del Carrizal, en Ciénega de Flores, Nuevo León.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes al llegar al sitio encontraron un camión de pasajeros semivolcado en una curva, además de un camión de carga que habría impactado la parte trasera lateral de la unidad.

Autoridades señalaron que ninguno de los involucrados presentó lesiones de consideración, aunque todos solicitaron pase médico por parte de las aseguradoras. En la zona permanecieron elementos de Fuerza Civil, mientras que los seguros de ambos vehículos se hicieron cargo de los trámites correspondientes.

Identifican a heridos tras volcadura de transporte de personal

Las personas que resultaron lesionadas fueron identificadas como Martín Tovar Castillo, de 61 años; José Guadalupe Vargas, de 31 años; Monserrat González, de 55 años; Ana Nelly de la Cruz, de 39; Nereyda Marisol Castañeda, de 44; Yolanda Margarita, de 46; Mónica Córdoba, de 42; y Verónica Jaqueline Loredo, de 22 años de edad.

Se espera que sean las autoridades de movilidad y tránsito quienes determinen como ocurrieron los hechos y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si en el sitio hubo personas detenidas, por lo que se espera se den más detalles en los próximos días.