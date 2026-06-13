Familiares de Rubén Martínez Exigen Apoyo de Jalisco para Intensificar su Búsqueda en Colima

El joven boxeador y comerciante de Guadalajara desapareció el pasado 9 de junio en Playa Pascuales, Tecomán

Rubén MartínezFoto: Mary Godinez

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Rubén Martínez, joven boxeador de Guadalajara, desapareció en Playa Pascuales. Familiares piden apoyo urgente a Jalisco. Protección Civil refuerza la búsqueda con drones y motos acuáticas.

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Familiares de Rubén Martínez piden apoyo urgente en Jalisco