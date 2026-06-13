Familiares de Rubén Martínez Exigen Apoyo de Jalisco para Intensificar su Búsqueda en Colima

Familiares y amigos de Rubén Martínez se manifestaron este 12 de junio afuera de las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para exigir la intervención de autoridades estatales en las labores de búsqueda del joven boxeador y comerciante de Guadalajara, desaparecido desde el pasado 9 de junio en las costas de Colima.

Rubén Martínez, de 20 años, ingresó al mar en Playa Pascuales, en el municipio de Tecomán, acompañado de Miguel Octavio, de 39 años. De acuerdo con sus compañeros, ambos viajaron a la zona para conseguir piñas y posteriormente venderlas, sin embargo, debido a las condiciones del mar ya no lograron salir del agua.

Exigen reforzar operativo de búsqueda

Los manifestantes solicitaron apoyo adicional para localizar a Rubén, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Aunque el cuerpo de Miguel Octavio ya fue localizado, familiares y amigos pidieron que las labores se intensifiquen para encontrar al joven lo antes posible.

“Necesitamos que nos brinden ese apoyo Protección Civil por base aérea, por tierra, por ahora sí los medios que nos puedan facilitar porque está muy difícil. Entendemos que la situación no es nada favorable por el clima, pero lo que pedimos es apoyo de Protección Civil”, expresó Jazmín Hernández Bolaños, familiar de Octavio.

Los familiares señalaron que, pese a la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los operativos de búsqueda, consideran que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes.

Por su parte, Mary Godínez, familiar de Octavio, recordó que el cuerpo de éste fue localizado por pescadores en una playa cercana.

“Octavio salió en una playa aledaña, en una playa que estaba a un costado, pero lo encontraron los pescadores; entonces en esta ocasión todavía nos falta Rubén”, comentó.

Protección Civil Jalisco se sumará a la búsqueda

Tras la manifestación, una comitiva ingresó a las instalaciones para dialogar con autoridades estatales. Como resultado del encuentro, se concretó la participación de personal especializado de Jalisco en las labores de búsqueda acuática y rescate.

El director operativo de Protección Civil Jalisco, Ignacio Aguilar Jiménez, informó que se desplegarán ocho elementos con equipo especializado para reforzar los trabajos en la costa colimense.

“Vamos a desplegar ocho oficiales con motos acuáticas, con embarcación e incluso con drones para poder hacer sobrevuelos también y que esto nos ayude a facilitar las labores de ingreso al mar”, señaló.

Un joven dedicado al boxeo y al comercio

Rubén Martínez cumplió 20 años un día después de haber ingresado al mar. Además de dedicarse al comercio en el Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, era boxeador y aspiraba a desarrollarse profesionalmente en ese deporte.

Sus compañeros y conocidos lo describen como una persona trabajadora, constante y optimista.

“Él era muy alegre, nos pesa mucho a nosotros porque lo acompañábamos a sus peleas y siempre él estaba muy optimista (...) era un sueño de él ser boxeador profesional”, relató Mary Godínez.

Condiciones adversas en las costas de Colima

Las labores de búsqueda continúan en una zona donde permanece activa la bandera roja debido al fuerte oleaje y las corrientes de arrastre.

Autoridades han señalado que estas condiciones están asociadas a los efectos del sistema hidrometeorológico Boris, que se debilitó a depresión tropical, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles inundaciones y deslaves en la región.